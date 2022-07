Sieger Max Verstappen: «Unglücklich für Leclerc»

Grosser Preis von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard – Weltmeister Max Verstappen sagt nach seinem 27. Sieg in der Formel 1: «Das war unglücklich für Leclerc und glücklich für uns.»

Der Traditions-GP von Frankreich endet mit dem 27. Formel-1-Triumph des Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen (gleich viele wie Sir Jackie Stewart). Der 24-jährige hat damit seinen siebten Grand Prix in der laufenden Saison gewonnen (nach Dschidda, Imola, Miami, Barcelona, Baku und Montreal), es ist der zweite Sieg in Le Castellet nach 201, gleichzeitig der 83. GP-Sieg von Red Bull Racing und der 69. Podestplatz des Niederländers (Achter auf der ewigen Bestenliste).

Nachdem Charles Leclerc seinen Ferrari aus der Kontrolle verloren hatte und in die Pistenbegrenzung rutschte, erkundigte sich WM-Leader Max Verstappen am Funk, wie es Leclerc gehe. Der Kommandostand von Red Bull Racing konnte den Niederländer beruhigen – der Monegasse ist unversehrt.

Max später: «Das war natürlich unglücklich für Max, aber letztlich unser Glück. Ich sage immer, dass wir versuchen müssen, aus jedem Rennen so viele Punkte als möglich zu schöpfen. Manchmal musst du auch geduldig sein. Es gibt Angriffe, bei welchen du zurückstecken musst, um vielleicht später nochmals eine Gelegenheit zu erhalten.»



Durch den Fehler von Leclerc konnte Verstappen seinen Vorsprung auf satte 63 Punkte ausbauen. Selbst bei zwei Ausfällen in Folge bei den kommenden Rennen in Ungarn (vor der Sommerpause) und in Belgien (nach der Sommerpause) und bei zwei Siegen von Leclerc wird Max also als WM-Leader zum Heimrennen in Zandvoort reisen!



Verstappen weiter: «Wir haben unser Glück damit versucht, etwas früher an die Box zu kommen, aber letztlich werden wir nie erfahren, wie das gegen Charles ausgegangen wäre. Aber wir hatten ein schnelles Auto, und ich bin überzeugt, dass wir auch so hätten gewinnen können.»



«Wir haben uns dazu entschlossen, uns auf nur einen Stopp einzurichten. Die Anfahrt zur Box hier ist sehr lang, das war uns einfach zu viel Zeitverlust. Daher keine Zweitstoppstrategie. Das bedeutete allerdings auch, dass ich mit meinen Walzen sehr vorsichtig umgehen musste. Der Verschleiss war schon sehr hoch, es war genau so, wie ich es erwartet hatte – das Reifen-Management ist elementar.»



«Ich konnte zu Beginn des Rennens tüchtig Dampf machen, und ich sah, dass sein Auto mehr zu rutschen beginnt. Aber dann musste ich geduldig sein, denn wenn du einem Auto folgst, dann beginnen halt auch deine eigenen Reifen zu überhitzen. Es gab einen Moment für einen Angriff, aber das reichte nicht.»



«Ich beschloss, etwas Tempo rauszunehmen und auf meine Chance zu warten.» Aber Verstappen musste keinen zweiten Angriff wagen – das Problem Leclerc löste sich für ihn von selber.





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3