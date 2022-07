Charles Leclerc (Ferrari): «Das war mein Fehler»

Charles Leclerc beendete den GP in Frankreich in der Streckenbegrenzung

Charles Leclerc startete den Frankreich-GP von der Pole und führte das Rennen bis zu seinem Abflug in der elften Kurve auch an. Nach seinem Ausfall ging der Ferrari-Star hart mit sich ins Gericht.

17 Rennrunden liefen für Charles Leclerc auf dem Circuit Paul Ricard nach Plan, doch der Polesetter, der die Führung beim Start und in den folgenden Runden verteidigen konnte, erlebte ein bitteres Ende des zwölften Kräftemessens der Saison. Der Ferrari-Star rutschte in der 18. Runde in Kurve 11 in die Reifenstapel und beendete damit alle Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis.

«Das war mein Fehler», seufzte der Monegasse hinterher. «Ich bin derzeit auf dem höchsten Niveau meiner gesamten Karriere unterwegs, aber wenn ich mir weiterhin solche Fehler erlaube, verliere ich zu viele Punkte. Bereits in Imola kostete mich ein Fehler sieben WM-Zähler und heute haben wir 25 Punkte liegenlassen. Denn ehrlich gesagt waren wir heute wohl das stärkste Auto auf der Strecke.»

«Sollte ich den WM-Titelkampf am Ende wegen 32 Punkten verlieren, dann weiss ich, woher dieser Verlust kam», ärgerte sich Leclerc, der auch klarstellte: «Das ist inakzeptabel und ich muss das in den Griff bekommen.»

Eine besondere Fehleranalyse ist aber nicht geplant. Der WM-Zweite erklärte: «Ich werde das Rennen wie gewohnt aufarbeiten und versuchen zu verstehen, warum mein Heck ausbrach. Denn das war etwas eigenartig. Ich werde mir die Daten anschauen, um zu sehen, ob da etwas war, was ich noch nicht verstehe. Aber ich denke, das war einfach mein Fehler.»

«Ich wollte zu eil und habe die Kontrolle über das Heck verloren. Das war ein schwieriges Wochenende für mich, ich hatte Mühe mit der Fahrzeugbalance. Es war schwierig, gute Rundenzeiten hinzubekommen, und ich habe zum falschen Zeitpunkt einen Fehler gemacht», ergänzte er sichtlich niedergeschlagen.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3