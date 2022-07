Sebastian Vettel (Aston Martin/11.): «Ein wenig blöd»

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel lieferte sich zum Schluss des Frankreich-GP ein haariges Duell mit seinem Aston Martin-Stallgefährten Lance Stroll. Blöd fand Vettel aber etwas Anderes.

Der 53-fache GP-Sieger Sebastian Vettel hatte sich zum Ziel gesetzt, beim Grossen Preis von Frankreich in die Top-Ten zu fahren. Geklappt hat das nicht, was auch, aber nicht nur an seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll lag. Der machte sich zum Schluss des Grand Prix sehr breit und rettete so Platz 10 über die Ziellinie, Vettel ging als Elfter leer aus.

Der Heppenheimer berichtete nach dem Rennen auf dem Circuit Paul Ricard: «Es war ein bisschen blöd, denn ich steckte das gesamte Rennen über im Verkehr und konnte unser Potenzial nicht umsetzen.»

«Ich wollte mir die Reifen besser einteilen als die Gegner, aber dann kam die virtuelle Safety-Car-Phase. Unsere Strategie war vielleicht nicht der tolle Schuss, allerdings weiss ich nicht, ob wir etwas anders hätten tun können. So war ich doch weiter hinten und steckte im DRS-Zug fest, wenn also mehrere Autos hintereinander herfahren, alle mit flachgestelltem Flügel. Da konnte man nicht viel machen, denn so kommst du nicht vorwärts. Wir konnten das Tempo der Rivalen locker halten, aber wir konnten eben nicht überholen.»



Und was ist nun mit dem Duell gegen Stroll, das fast mit einer Kollision in der letzten Kurve geendet hätte? Vettel ist da ganz entspannt: «Da ist alles okay. Zugegeben, er hat mich in der letzten Ecke etwas überrascht. Allerdings ging es ja nicht um viel, und ich werde einen Punkt gewiss nicht mit einem Team-internen Duell wegschmeissen. Für das Team hätte es nichts geändert, ob ich vorne bin oder er.»



«Ich war zwar schneller als Lance, aber eine echte Chance gab es nur in der letzten Kurve. Dann ist er im Scheitelpunkt aufs Bremspedal getreten, ich hätte ich fast abgeschossen.»



«Eines ist klar: Unser Auto braucht mehr Grip. Mal sehen, wie das in Ungarn laufen wird. Wir haben hier etwas mehr über das Auto gelernt, ich hoffe, das wird uns am Hungaroring helfen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3