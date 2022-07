Mick Schumacher (15.): «Haben einiges gelernt»

Nach zwei Punktefahrten in Folge ging Mick Schumacher im Frankreich-GP auf dem Circuit Paul Ricard leer aus. Der deutsche Haas-Pilot musste sich nach einem schwierigen Rennen mit Platz 15 begnügen.

Mick Schumacher musste den Frankreich-GP von Startplatz 17 in Angriff nehmen, nachdem er im Qualifying am Vortag durch eine gestrichene Rundenzeit nicht über das Q1 hinausgekommen war. Der Haas-Pilot erlebte von dort ein schwieriges Rennen, und das hatte nicht nur mit den Medium-Reifen zu tun, wie er hinterher erklärte.

Der Deutsche hatte auch Pech, weil er noch vor der Safety-Car-Phase an die Box abbog, wie er berichtete: «Ich hatte einen schwierigen Start auf den mittelharten Reifen. Diese funktionierten nicht so gut, wie wir gedacht hatten. Wir wussten, dass es schwierig werden würde, deshalb legte ich dann einen frühen Stopp ein.»

«Leider gab es dann die Safety-Car-Phase, und viele Fahrer konnten davon profitieren. Sie büssten bei ihrem Stopp weniger Zeit ein, und das macht bei einer so langen Boxengasse, wie wir sie hier in Le Castellet haben, einen grossen Unterschied aus. Ich fiel also weit zurück und dann gab es auch noch einen Kontakt mit Guanyu Zhou», seufzte Schumacher, der vom Alfa Romeo-Piloten in einen Dreher gezwungen wurde.

Dass der Chinese dafür eine 5-sec-Zeitstrafe kassierte, war ein schwacher Trost für den jungen Haas-Piloten, der durch den Dreher viel Zeit verlor und die Ziellinie schliesslich als Zweitletzter und Fünfzehnter vor Zhou kreuzte. «Insgesamt war es ein hartes Rennen, aber wir haben einiges gelernt und ich hoffe, dass wir nächste Woche in Budapest mehr Glück haben werden.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3