Max Verstappen: «Das hat mich echt überrascht»

Formel-1-Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen spricht über seinen Sieg in Frankreich und über eine verblüffende Erkenntnis, was den WM-Kampf gegen Charles Leclerc und Ferrari angeht.

Wir werden nie erfahren, wie das Duell Leclerc gegen Verstappen ausgegangen wäre, denn Charles segelte von der Bahn. Aber Max sagt: «Ich wollte zu Beginn sehen, ob ich an Charles dranbleiben kann, denn in Österreich war mir das nicht gelungen. Ich finde, hier waren wir konkurrenzfähiger.»

«Ich blieb eine ganze Weile dicht an ihm dran, aber meine Reifen begannen zu überhitzen. Daher konnte Leclerc leicht wegziehen, aber zu diesem Zeitpunkt machte ich mir keine Sorgen, ich wusste, dass meine Zeit noch kommen würde.»

«Ich hatte vor dem Rennen erwartet, dass ich mich sehr schwertun würde, an ihm dran zu bleiben. Aber das war gar nicht so, und das hat mich echt überrascht. Das ist ein gutes Zeichen.»

«Als Charles Leclerc aus dem Rennen war, stand fest – jetzt geht es nur noch darum, mit den Reifen hauszuhalten. Wir konnten einen Zweistopper nicht riskieren, weil das einfach der langsamere Weg gewesen wäre, ins Ziel zu kommen. Denn die Anfahrt der Boxengasse ist hier sehr lang.»



«In Sachen Speed des Autos machte ich mir keine Sorgen, ich wusste, dass wir ein schnelles Fahrzeug haben. Was die Reifen angeht, war ich mir da weniger sicher.»



Vom üppigen WM-Polster von 63 Punkten lässt sich Verstappen nicht einlullen: «Ja, das ist eine Menge. Aber ich bin lange genug in dieser Branche, um zu wissen, wie schnell etwas schiefgehen kann. Wir müssen hellwach bleiben, wir müssen ein forsches Entwicklungstempo halten, wir müssen weiterhin Spitzenergebnisse einfahren. Ich erwarte aufgrund der Pistencharakteristik von Ungarn dort einen sehr starken Auftritt von Ferrari. Wir brauchen auch ein Auto, das auf einer Runde schneller ist.»



Verstappen würde nicht so weit gehen und sagen: Sein Auto ist grundsätzlich in Sachen Reifen-Management besser als der Ferrari. «Die Teams bringen ja ständig Verbesserungen an die Autos, und die helfen auch bei der Nutzung der Reifen. Leclerc ist zwar in Führung liegend mehr gerutscht als ich, aber sei Ferrari war noch immer sehr schnell.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3