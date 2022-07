Helmut Marko: «Die Fehler von Leclerc sind schade»

Red Bull Motorsportberater Dr. Helmut Marko gibt zu: «Ohne den Ausfall von Charles Leclerc wäre es in Sachen Frankreich-Sieg eng geworden für Max. Schade, dass immer wieder solche Fehler kommen.»

Die Anfangsphase des Grossen Preises von Frankreich machte Appetit auf mehr, aber dann flog Ferrari-Fahrer Charles Leclerc von der Bahn, und den Fans entging die Fortsetzung des packenden Zweikampfs des Monegassen mit Weltmeister Max Verstappen.

Klar sieht Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko die Formel 1 aus Sicht der Red Bull Racing-Mannschaft und von Max Verstappen. Aber der 79-jährige Grazer ist eben auch Vollblut-Racer, daher sagt er offen: «Überholen war deutlich schwieriger, als wir uns das vorgestellt hatten. Die Reifen haben ebenfalls besser gehalten. Es wäre eng geworden. In der Runde, als Charles das Missgeschick hatte, hätte unser Undercut funktioniert.»

«Es ist schade, wenn in einem so tollen Zweikampf immer wieder Defekte oder individuelle Fehler kommen. Wir freuen uns gleichzeitig natürlich über die 25 Punkte.»

«Der einzige Wermuts-Tropfen heute ist Sergio Pérez, der beim Restart geschlafen hat. Ein dritter Platz von Checo hätte die tolle Mannschaftsleistung abgerundet.»



63 Punkte Vorsprung für Max Verstappen. Das ist sehr viel, auch wenn noch zehn Rennen zu fahren sind. Dr. Marko sagt: «Das reicht noch nicht. Auf dem Hungaroring wollen wir ganz vorne dabei sein. Dann sind es noch neun Rennen, also sind noch enorm viele Punkte auf dem Tisch. Ich schätze, ein Fahrer muss zehn bis zwölf Rennen gewinnen, um eine Chance auf den Titel zu haben.»



Max Verstappen hat gefordert, dass Red Bull Racing einen forschen Entwicklungsrhythmus halten müsse. Dr. Marko kann den Niederländer beruhigen: «Wir entwickeln laufend, das liegt in der DNA von Red Bull Racing. Es kommen Verbesserungen bis weit in die zweite Saisonhälfte hinein.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3