Ralf Schumacher: «Ferrari-Fehler reissen nicht ab»

Werden wir eines Tages sagen: In Frankreich hat Charles Leclerc seine WM-Chance weggeschmissen? Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher sagt knallhart: «Ferrari ebnet für Verstappen den Weg.»

Charles Leclerc in der Pistenbegrenzung, Max Verstappen ganz oben auf dem Siegerpodest – schlimmer hätte es für den Monegassen auf dem Circuit Paul Ricard nicht kommen können, besser nicht für seinen niederländischen WM-Rivalen.

Ralf Schumacher, in 180 Formel-1-Rennen gestählt, sechs davon hat der heute 47-Jährige gewonnen, geht mit Ferrari knallhart ins Gericht. Der heutige Sky-GP-Experte sagt: «Der Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung von Verstappen ist nicht nur frei, er wird von Ferrari auch noch geebnet. Wir erleben hier eine Kette, die nicht abreisst. Die Fahrer machen Fehler – mal der eine, mal der andere. Dieses Mal hat Charles wohl einen Sieg weggeworfen.»

Was den WM-Vierten von 2001 und 2002 freut: «Das neue Reglement hat genau das gebracht, was nötig war – eine Änderung und spannenderen Sport. Mercedes-Benz bereut das, so viel ist klar. Andere Teams kamen nach vorne. Die Darstellung stimmt übrigens nicht, dass die anderen Rennställe nicht näher zusammengerückt sind. Einige Teams haben ihren Job nur schlechter gemacht als andere.»



Noch immer haben wir keinen provisorischen WM-Plan für 2023, aber längst ist klar: Nicht alle Traditions-GP wie Frankreich, Belgien und Monaco werden die Konkurrenz neuer Läufe in Katar oder Las Vegas überstehen.



Ralf Schumacher findet: «Die Entwicklung ist grundlegend gut für die Formel 1, da das Interesse international grösser geworden ist – auch aufgrund der einen oder anderen TV-Serie. Dennoch muss man die Tradition beibehalten, wie ich finde. Das Problem ist eher, dass die Formel 1 nicht günstiger wird und die traditionellen Strecken in Europa nicht dazu bereit sind, solche Preise zu zahlen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3