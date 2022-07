Christian Horner: «Bin froh, dass Leclerc okay ist»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bedauert, dass den Formel-1-Fans ein weiteres tolles Duell Verstappen gegen Leclerc entgangen ist. Der Brite sagt, wie der Zweikampf ausgegangen wäre.

Der Ausrutscher des Ferrari-Piloten Charles Leclerc beim Grossen Preis von Frankreich erzeugt bei Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner keine Schadenfreude: «Es ist jammerschade, wie das Duell Max gegen Charles vorzeitig zu Ende ging. Und vor allem bin ich froh, dass Leclerc okay ist. Der Unfall sah zunächst hässlich aus.»

Horner über die Strategie von Red Bull Racing: «Wir holten Max früh herein, um Ferrari zu unterschneiden. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie die Italiener reagiert hätten. Wir glauben, der frühe Stopp von Max hätte ihn in Führung gebracht. Aber was wäre dann passiert? Es ist bedauerlich, dass wir die Fortsetzung verpasst haben.»

«Am Ende hat Max den Sieg routiniert nach Hause gefahren. Wir haben fast das Maximum an Punkten erobert. Es war leicht frustrierend, Sergio Pérez nicht auf dem Siegerpodest zu haben, aber die virtuelle Safety-Car-Phase hat ihm nicht in die Hände gespielt.»



Horner weiss: Ferrari reagierte nicht sofort auf den Reifenwechsel von

Verstappen. «Vor dem Rennen hätte ich nicht gedacht, dass man mit nur einem Stopp durchfahren kann», so der Teamchef weiter. «Aber dann konnte sich Max gut hinter Leclerc halten. Der Verschleiss war nicht so hoch als befürchtet. Die Reifen an unseren Autos warfen weniger Blasen als an den Ferrari. Also konnten wir uns einen aggressiven Einstopper leisten.»



«Ich war schon gespannt zu sehen, wann Ferrari Leclerc hereinholt und wie sich das Rennen zwischen ihm und Max entwickelt, wenn Charles zum Schluss des Grand Prix hin etwas weniger alte Reifen hat. Das wäre gewiss ein Leckerbissen geworden.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3