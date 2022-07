Christian Estrosi: «GP Nizza? Kommt nicht in Frage»

Ein Abkommen zur Austragung des Grand Prix von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard ist ausgelaufen. Ein Umzug nach Nizza kommt gemäss Bürgermeister Christian Estrosi nicht in Frage.

Mit Ausgabe 2022 ist der Vertrag zur Austragung des Traditions-GP von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet ausgelaufen. Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte vor kurzem fallen lassen, die Königsklasse könnte doch in den Strassen von Nizza fahren – als Ersatz entweder für den Grand Prix von Monaco (über 2022 hinaus ebenfalls ohne Vertrag) oder für Frankreich.

Der frühere Motorrad-Rennfahrer Christian Estrosi ist seit 2008 Bürgermeister von Nizza. Der 67-Jährige sagt über einen Formel-1-Lauf in seiner Heimatstadt gegenüber der Tageszeitung Nice-Matin: «Das wird nicht passieren. Ein Formel-1-Rennen in Nizza kommt überhaupt nicht in Frage, wo wir in Le Castellet eine permanente Rennstrecke mit bewährter Struktur haben. Ich werde mich mit all meiner Macht dafür einsetzen, dass der Frankreich-GP auf dem Circuit Paul Ricard bleiben kann.»

Der Frankreich-GP gilt als WM-Lauf, der 2023 Rennen wie in Las Vegas oder Katar weichen muss. Éric Boullier (48), Generaldirektor des Grossen Preises von Frankreich, will nicht aufgeben. Der frühere McLaren-Teamchef gegenüber der Agence France-Press: «Der Frankreich-GP ist nicht tot. Wir erwarten an diesem Wochenende 200.000 Fans. Ich will nicht werweissen, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, auch 2023 einen Grand Prix hier zu haben. Aber Stefano Domenicali hat mir gesagt, dass wir es verdienen, einen WM-Lauf zu erhalten.»



Hier die Laufzeiten der aktuellen Formel-1-Läufe sowie der kommenden Rennen in Katar und Las Vegas.



Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2025

Australien 2023

Italien (Imola) 2025

USA (Miami) 2031

Spanien 2026

Monaco 2022

Aserbaischan 2024

Kanada 2029

Frankreich 2022

Österreich 2022

Grossbritannien 2024

Ungarn 2028

Belgien 2022

Niederlande 2023

Italien (Monza) 2024

Singapur 2022

Japan 2024

Mexiko 2022

USA (Austin) 2026

Brasilien 2025

Abu Dhabi 2030

Katar 2031

Las Vegas 2033





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3