Lewis Hamilton (Mercedes): «Das hat mich verwirrt»

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton spricht über die schwierige Saison 2022 und antwortet auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, 400 Grands Prix zu bestreiten. Seine Antworten sind vielschichtig.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat beim Meilenstein von Lewis Hamilton (in Frankreich 300. WM-Lauf) in den Raum gestellt, dass er sich vorstellen könne – fünf weitere Jahre Zusammenarbeit mit Lewis Hamilton, der Österreicher glaubt, dass sein englischer Star-Fahrer 400 Formel-1-Rennen erreichen kann.

Lewis Hamilton sagt dazu nach seinem zweiten Platz beim Grossen Preis von Frankreich: «Das sind aber viele Rennen! Im Moment spüre ich einfach Dankbarkeit, dass ich es im Sport so weit bringen konnte. Ich fühle mich frisch, da ist noch jede Menge Sprit im Tank.»

«Es feuert mich auch an, wie sich der Sport entwickelt. Wir haben fabelhafte Leute, welche für die Formel 1 verantwortlich sind. Und ich hatte tolle Gespräche mit ihnen, welche Richtung die Königsklasse einschlagen sollte.»



«Aber mein Ziel heute besteht darin, wieder Rennen gewinnen zu können. Das wird ein wenig Zeit brauchen. Mein Vertrag läuft ja bis Ende 2023, also werden wir uns früher oder später hinsetzen und über die Zukunft reden. Ich will zum Wachstum beitragen, nicht nur in Form meiner Arbeit als Rennfahrer.»



Zu Beginn der GP-Saison wirkte Hamilton ab und an ein wenig entmutigt. Heute macht der Rekord-Champion einen ganz anderen Eindruck. Lewis sagt: «Der Beginn des Jahres war nicht miserabel, denn es kann immer noch schlechter kommen. Aber aus der Fahrer-Perspektive hat es mich verwirrt, diesen Wagen zu verstehen.»



«Wir haben so viele verschiedene Dinge probiert, und es wirklich schwierig, einen guten Job zu machen, wenn dir das letzte Vertrauen ins Rennauto fehlt. Heute sind wir an einem ganz anderen Punkt. Wir verstehen den Wagen besser. Die Leistungen sind konstanter, das Auto ist angenehmer zu fahren. Es sind kleine Schritte, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3