Norbert Haug: «Charles Leclerc? Schlag in Magengrube»

Der Deutsche Norbert Haug, von 1990 bis 2012 Motorsportchef bei Mercedes-Benz, spricht über den Fahrfehler von Charles Leclerc beim Grossen Preis von Frankreich und die schwierige Lage von Ferrari.

Dreher von Charles Leclerc auf dem Circuit Paul Ricard, Führung in die Pistenbegrenzung gepfeffert, sein WM-Rivale Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Frankreich, schlimmer hätte es für den monegassischen Ferrari-Fahrer nicht kommen können.

Auch Norbert Haug traute seinen Augen kaum, was da über den Bildschirm flimmerte. Der 69-jährige Deutsche, von 1990 bis 2012 Motorsportchef bei Mercedes-Benz, sagt im AvD Motor & Sport Magazin von Sport 1: «Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Der Abstand zu Verstappen hat sich heute verdoppelt. Selbst wenn Leclerc noch zehn Siege holt und Verstappen zehn Mal Zweiter würde, würde es für Leclerc gerade mal so reichen. Das zeigt, wie schwer es jetzt wird. Denn aus eigener Kraft Verstappen in zehn Rennen zu schlagen – das wird sehr schwierig.»

Zum Fahrfehler von Leclerc sagt Haug: «Es ist ungewohnt, dass ein Führender so abfliegt. Das gibt es wirklich nur alle paar Jahre.»

Defekte, Strategiepatzer von Ferrari, Fehler der Piloten – Haug fasst den Saisonverlauf, aber vor allem das Rennen in Südfrankreich so zusammen: «Leclerc ist der beste Freund von Red Bull Racing. Sie haben schon sehr viele Fehler gemacht. Das Rennen in Le Castellet ging ja los mit dem Rennen am Red Bull Ring: Da gab es bei Sainz diesen Motorschaden, der auch nicht sein muss. Darum musste der Spanier von ganzen hinten starten. Wenn die Italiener die normale Schlagkraft haben, dann hätte das bei einem fehlerfreien Rennen einen Doppelsieg geben müssen, also 43 Punkte. Jetzt gibt es für Fünften noch zehn Punkte. Dann hat Ferrari mehr als 30 Punkte liegenlassen.»

Haug sagt aber auch: «Es ist für mich wirklich bewundernswert, wie Mattia Binotto das immer alles erklärt. Er macht das mit einer Ruhe und Gelassenheit, wie er das Ganze beschreibt, wirklich erstaunlich, dass er nicht aus der Haut fährt. Das finde ich eine ganz positive Eigenschaft.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3