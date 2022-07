Mick Schumacher: Kein Haas-Upgrade! Strafe in Ungarn?

Bittere Pille für Mick Schumacher. Aus Mangel an Teilen wird der Haas-Rennstall nur ein verbessertes Auto an den Hungaroring bringen, und das fährt Kevin Magnussen. Und auf Mick kommt eine Strafe zu.

Mick Schumacher hatte so sehr auf das Upgrade zum GP-Wochenende von Ungarn gehofft, aber er wird keines bekommen: Haas kann lediglich einen Wagen mit den neuen Teilen ausrüsten, und den wird der Däne Kevin Magnussen pilotieren!

Teamchef Günther Steiner sagt: «Wir haben zum Einsatz auf dem Hungaroring nur genügend Teile für einen Wagen, und die Ersatzteil-Situation ist kritisch. Wir hatten in diesem Jahr einige Unfälle, daher sind wir in Sachen Produktion etwas zurückgeworfen worden.»

Die schweren Unfälle von Mick Schumacher in Dschidda und in Monte Carlo waren also auch Gründe, wieso die einzig markante Evolution am 2022er Rennwagen von Haas vor der Formel-1-Sommerpause nur bei einem Fahrzeug umgesetzt werden kann.

Steiner weiter: «Diese Rückschläge sind auch mit ein Grund, wieso wir das Upgrade erst in Ungarn bringen. Eigentlich war im Frühling geplant, dass wir das in Frankreich an beiden Wagen haben werden.»

«Wir reden hier von einem beträchtlichen Schritt, und zunächst haben wir befürchtet, dass es noch nicht mal für ein Auto in Ungarn reichen wird. Aber alle im Team haben die Ärmel noch höher gekrempelt. Es ist wichtig, dass wir auf dem Hungaroring mit dem neuen Paket Erfahrungen sammeln können für die Rennen nach der Sommerpause.»



Der 57-jährige Südtiroler sagt: «Aber schiefgehen darf bei Kevin auf dem Hungaroring nichts. Wir haben für einen Unfall zu wenig neue Teile.»



Es wird noch schlimmer für Mick Schumacher. In Frankreich musste bei Kevin Magnussen ein neuer Ferrari-Motor eingebaut werden, also musste der gegenwärtige WM-Elfte aus der letzten Startreihe ins Rennen gehen. Das Gleiche kommt nun auf Mick Schumacher möglicherweise in Ungarn zu, wo Überholen ohnehin schon schwierig ist.



Günther Steiner bestätigt: «Ja, auch bei Mick wird ein Motorwechsel fällig. Aber wir haben noch noch nicht beschlossen, wann wir das machen. Eigentlich möchten wir die Strafe in Ungarn vermeiden, eben weil es so knifflig ist, auf diesem Kurs Plätze gut zu machen. Wenn wir nicht dazu gezwungen werden, wäre uns Spa-Francorchamps lieber. Wir müssen uns nochmals in Ruhe die Laufleistung der Triebwerke von Mick ansehen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3