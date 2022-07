Mick Schumacher: Was er Haas in Ungarn zutraut

Mick Schumacher kehrt mit guten Erinnerungen an den Hungaroring zurück: Hier hat er 2019 seinen ersten Formel-2-Sieg errungen. Der Deutsche glaubt – Haas ist stark genug für einen Top-Ten-Platz.

Sieg im Formel-2-Sprint auf dem Hungaroring 2019, zwei Podestplätze 2020 in Ungarn (jeweils als Dritter) – Mick Schumacher und der Hungaroring, das passt. Im chaotischen Grand Prix 2021 wurde Mick im schlechtesten Auto des Feldes Zwölfter (sein bestes Ergebnis in der vergangenen Saison), nachdem er wegen eines Unfalls im dritten Training die Qualifikation verpasst hatte.

2022 hat der US-amerikanische Haas-Rennstall ein sehr gutes Auto: Kevin Magnussen fuhr fünf Mal in die Punkte, mit Rang 5 in Bahrain als Highlight. Mick Schumacher eroberte in England als Achter seine ersten WM-Zähler, in Österreich legte er als sehr guter Sechster nach.

Mick gibt sich rauflustig: «Ich glaube, unser Auto wird in Ungarn stark sein. Und es stimmt, ich fühle mich auf dieser Strecke sehr wohl.»

«Eine Hungaroring-Runde ist recht kurz, die vielen Kurven kommen in schneller Folge, nur auf der langen Geraden kannst du einmal durchatmen. Meist ist es heiss, auch dies strapaziert die Konzentration. Aber eigentlich lief es mir dort immer gut, schon in der Formel 3.»

Mick blickt auf seine erste Saisonhälfte zurück: «Beim ersten Rennen lief es so gut, dass wir uns gewünscht hätten, heute in der WM etwas weiter vorne zu stehen. Aber wir haben uns aus einem Zwischentief herausgearbeitet, auch deshalb, weil wir den Wagen immer besser verstanden haben, und die letzten paar Rennen waren gut.»



Mick Schumacher glaubt: «Unser Auto ist an sich schnell genug, um bei jedem Rennen in die Top-Ten vordringen zu können.»



Realisisch ist für Haas derzeit als Saisonziel WM-Rang 6 im Konstrukteurs-Pokal: Die US-Amerikaner liegen 17 Punkte hinter Alfa Romeo (51:34 für Alfa), die im Juli noch keinen WM-Punkt geholt haben und drei Mal in Serie leer ausgegangen sind. Hinter Haas liegen AlphaTauri mit 27 Punkten und Aston Martin mit 19.



«Klar ist das Rennen in Österreich mit Rang 6 meine schönste Erinnerung. Es hat Spass gemacht, ein so konkurrenzfähiges Auto zu fahren. Ich hatte in den letzten Rennen die Gelegenheit, mit Top-Piloten zu kämpfen, und manchmal hatte ich die Nase vorn.»



«Was die weniger guten Momente angeht: Ich hake das jeweils als Lehren ab, denn nur durch Erfahrung wirst du stärker. Also sehe ich Rennen, in welchen es nicht so gut gelaufen ist, auch als wertvoll an.»



Nach dem Grossen Preis von Ungarn können die meisten Fachleute der Formel 1 mal ein paar Tage frei machen: Erst Ende August in Belgien geht es weiter. Mick sagt: «Ich werde es geniessen, ein wenig zu chillen und mal nicht nach dem Terminkalender zu leben. Ich werde Freunde treffen und in Ruhe meine Batterie aufladen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3