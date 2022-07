Norberg Haug zu Vettel & Schumacher: So geht’s weiter

Wohin führt der Weg von Weltmeister Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas)? Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug schätzt die Lage seiner Landsleute ein.

Die Deutschen in der Formel 1 haben es 2022 nicht einfach: Mercedes-Benz wird mit grosser Wahrscheinlichkeit erstmals seit 2014 nicht Sieger des Konstrukteurs-Pokals, Sebastian Vettel tut sich bei Aston Martin schwerer als erwartet, Mick Schumacher musste in der erste Saisonhälfte viel Kritik einstecken, hat dann aber mit Punktefahrten in Silverstone und auf dem Red Bull Ring geantwortet.

Norbert Haug hat von 1990 bis 2012 das Sport-Programm von Mercedes-Benz geleitet. Der 69-jährige Deutsche sagt zum Auftritt der Silbernen im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1: «Der 2022er Mercedes ist nicht sonderlich aggressiv zu den Reifen, was im Qualifying nicht hilft. Und wenn man das Rennen verfolgt, dann zeigt sich immer das gleiche Bilde – die ersten Runden fallen Hamilton und Russell eher zurück, danach stabilisieren sich die Rundenzeiten. Das war auch in Frankreich zu sehen. In der Folge ist das Auto sehr sanft zu den Reifen, was vor einigen Jahren anders war. Deswegen können Lewis und George sehr lange Distanzen mit wenig abbauenden Reifen zeigen.»

Zum Abschneiden von Mick Schumacher stellt Haug fest: «Wenn Stroll von Startplatz 15 Zehnter wird, dann müsste Mick, zwei Plätze hinter ihm, in ähnlichem Bereich landen, also auf Rang 10. Das Mittelfeld ist aber heute so eng beisammen, das eine gute Qualifikationsrunde doppelt wichtig. Ich glaube, Mick wird sich da sukzessive durchsetzen, aber wir dürfen jetzt auch nicht in jedem Rennen von ihm Punkte erwarten. Wenn in Ungarn das angekündigte Upgrade kommt, dann geht es bei Haas hoffentlich noch ein Stückchen voran.»

Zur Zukunft von Sebastian Vettel bei Aston Martin findet Norbert Haug: «Wenn es mal gelingen würde, dass Sebastian da fährt, wo jetzt Alonso fährt, dann gäbe es viel Lob und Anmerkung. Im Team ist eine gute Substanz vorhanden, wenn noch die Jungs vom Jordan- und Force India-Team da sind. Unmöglich ist das Vorrücken nicht, aber es muss in Sachen Entwicklung etwas gehen. Sonst glaube ich, ist die Perspektive nicht sonderlich verlockend für Sebastian.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3