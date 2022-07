Christian Horner: «Hätte ich mir nie träumen lassen»

Die Chancen stehen gut für eine erfolgreiche Titelverteidigung von Max Verstappen und den ersten Konstrukteurs-Pokalsieg von Red Bull Racing seit 2013. Teamchef Christian Horner zieht Zwischenbilanz.

Es läuft alles für Max Verstappen und Red Bull Racing. Sky-GP-Experte Ralf Schumacher stellte nach dem Dreher von Charles Leclerc im Frankreich-GP fest: «Die grösste Hilfe für Red Bull Racing in dieser WM sind Ferrari und Leclerc.»

Fahrfehler von Leclerc und von Carlos Sainz, mangelnde Zuverlässigkeit des schnellen Ferrari, ungeschickte Rennstrategien bei den Italienern. Gleichzeitig fahren Verstappen und Red Bull Racing ein solides Ergebnis nach dem anderen ein.

RBR-Teamchef Christian Horner sagte am Abend nach dem Rennen auf dem Circuit Paul Ricard: «Wir haben die grösste Regelumstellung seit vierzig Jahren in der Formel 1, mit einer komplett neuen Rennwagen-Generation. Wärst du vor Weihnachten zu mir gekommen und hättest gesagt, dass wir nach zwölf Rennen acht Siege vorweisen können, dazu zwei Sprint-Triumphe und einen Vorsprung von 63 Punkten bei den Fahrern und 82 Punkten bei den Konstrukteuren – dann hätte ich mir das nie träumen lassen.»

«Das stellt der Entschlossenheit, Hingabe und harten Arbeit allen im Rennwagenwerk ein hervorragendes Zeugnis aus. Wir haben ein ganz starkes Ferrari, und Mercedes wird immer stärker. Gleichzeitig haben wir wegen des WM-Kampfs 2021 als letztes Team komplett umgestellt auf die Entwicklung des neuen Autos. Und dennoch stehen wir nun so gut da. Das ist wirklich phänomenal.»



Hätte Max Verstappen seinen WM-Widersacher Leclerc auch ohne den Fehler des Monegassen geschlagen? Horner meint: «Wir haben einen frühen Boxenstopp gewagt mit Max, um Leclerc zu unterschneiden. Gemäss unseren Berechnungen lag er bereits in Führung, als Leclerc rausflog, der ja ebenfalls hereinkommen musste. Von da an wäre es nur noch darum gegangen, welches Auto sanfter mit den Walzen umgeht. Das hätte dieses Duell entschieden.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3