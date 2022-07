Frankreich-GP: ServusTV wieder mit starken TV-Quoten

Der Formel-1-GP von Frankreich in Le Castellet brachte ServusTV am Sonntag wieder einmal starke Zuschauerzahlen. Mehr als eine halbe Million Fans verfolgten das Rennen auf dem österreichischen Privatsender live mit.

Am vergangenen Sonntag strahlte der österreichische Privatsender den Frankreich-GP in Le Castellet live im FreeTV aus. Der Sieg, den Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen nach dem Fahrfehler von Ferrari-Hoffnung Charles Leclerc erobern konnte, fand trotz heissen Temperaturen starken Anklang bei den TV-Zuschauern.

Beim Privatsender ServusTV im österreichischen Fernsehen sahen im Schnitt 571.000 Fans das Hitze-Rennen in Südfrankreich mit den Experten Nico Hülkenberg und Mathias Lauda. Beim Countdown und den Vorberichten ab 13.15 Uhr waren immerhin 205.000 Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Angesichts der Ferienzeit und der sehr warmen Temperaturen in Österreich sind dies hervorragende Werte.

Bei der Analyse der Geschehnisse auf dem Circuit Paul Ricard der beiden österreichischen Asse Christian Klien (früherer Red Bull Racing-Pilot) und Philipp Eng (ehemaliger DTM-Fahrer) waren immer noch durchschnittlich 336.000 Zuschauer vor den Bildschirmen. ServusTV war damit wieder einmal klarer Leader bei den Privatsendern.

Bereits das Qualifying am Samstag sahen 271.000 Fans – das waren mehr Zuschauer als bei der Frauen-Fussball-EM-Übertragung auf ORF1 am Abend. Damit war ServusTV schon am Samstag klarer Spitzenreiter unter den privaten TV-Stationen.

Beim anstehenden Grand Prix von Ungarn in Budapest ist in Österreich wieder der ORF mit der Formel-1-Live-Übertragung an der Reihe. Zur Erinnerung: ServusTV und ORF teilen sich in Österreich in einer besonderen Konstellation seit 2021 die Live-Rechte und berichten abwechselnd von den Formel-1-Rennen.

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3