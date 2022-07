Ferrari-Chefstratege Iñaki Rueda: So ist das sinnlos

Viele Fans und Fachleute stellen fest: Gemessen an Red Bull Racing ist bei Ferrari die Fehlerquote einfach zu hoch. Aber der Spanier Iñaki Rueda lässt sich nicht alle Vorwürfe an Ferrari einfach so gefallen.

Charles Leclerc pfeffert seinen Ferrari in Frankreich in die Pistenbegrenzung, in Führung liegend. Immer wieder gibt es bei Ferrari technische Probleme. Dazu kommen strategische Bockschüsse, so wie in Monaco, als die Italiener zwei Autos vorne hatten, aber den Sieg versemmelten.

Auch nach dem Grossen Preis von Frankreich muss sich der berühmteste Rennstall der Welt viel Kritik gefallen lassen. Wer sich den WM-Lauf auf dem Circuit Paul Ricard angeschaut hat, könnte glauben, Ferrari sei eine Chaos-Truppe. Der Boxenfunk zwischen dem Kommandostand der Italiener und dem stark fahrenden Carlos Sainz zeugte von Verwirrung und Unsicherheit.

Das war passiert: Sainz – nach einem Motorwechsel aus der letzten Startreihe losgefahen – rückte auf und witterte eine Chance, dem Mexikaner Rang 3 abspenstig zu machen.



Die Formel 1 spielte einen Wortwechsel zwischen Sainz und der Ferrari-Box ab, welcher den Eindruck erweckte: Carlos wollte auf der Bahn bleiben, Ferrari wollte ihn hereinholen. Zunächst erhielt Sainz die Anweisung, draussen zu bleiben, dann kam trotzdem der Befehl, sich frische Walzen abzuholen, Sainz reagierte zwischendurch hörbar genervt.



Aber gemäss Iñaki Rueda hat das alles so nicht stattgefunden. Der Chef-Stratege von Ferrari findet: «Was vielen Zuschauern nicht bewusst ist – der Funkverkehr wird zeitversetzt ausgestrahlt. Wir sahen Pérez und Carlos in Runde 41 kämpfen. Wir merkten, dass Carlos seinen Gegner nicht überholen kann und baten ihn bei Kurve 10, an die Box zu kommen.»



Rueda weiter: «Carlos war der Ansicht, dass er Pérez in der folgenden Runde schnappen kann. Also sagte er: ‘Nicht in dieser Runde.’ Und wir sagten: ‘Okay, bleib draussen.‘ Das alles in Echtzeit. Aber aufgrund der Verzögerung bei der Übertragung kam unsere Antwort, als Sainz eben die Boxeneinfahrt passiert hatte, und so ist das natürlich sinnlos.»



Aber hätte Sainz nicht durchfahren können? Hat ihn der zweite Stopp von Ferrari nicht einen Podestplatz gekostet? Iñaki Rueda sagt: «Die Lebensdauer der mittelharten Reifen in Südfrankreich lag bei 25 Runden. Wir wussten aber, dass Carlos noch 35 Runden vor sich hat. Zudem hatten wir eine Fünfsekunden-Strafe erhalten.»



«Carlos hätte also Pérez und Russell überholen und die fünf Sekunden herausfahren müssen, dies mit alten Reifen, die er ins Ziel tragen sollte. Das alles ist nicht unter einen Hut zu bringen, also gab es für uns keine Alternative zu einem weiteren Boxenstopp.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3