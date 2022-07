Fernando Alonso (Alpine): «Top-6 bei jedem Rennen»

Formel-1-Star Fernando Alonso ist sich nach dem Frankreich-GP sicher: Wenn sein Alpine-Team ein reibungsloses Rennwochenende erlebt, kann er jederzeit Fünfter oder Sechster werden.

Zum siebten Mal in Folge durfte sich Fernando Alonso nach dem Rennen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet über frische WM-Zähler freuen: Der zweifache Weltmeister aus dem Alpine-Werksteam kreuzte die Ziellinie als Sechster und sammelte damit acht wichtige WM-Zähler. Vor dem 13. Kräftemessen des Jahres belegt der Asturier den zehnten WM-Rang.

Über das Rennen in Frankreich, bei dem er einen starken Start hingelegt und sowohl Lando Norris als auch George Russell überholt hat, sagte der stolze Asturier nach getaner Arbeit: «Ich bin zufrieden, denn das war das bestmögliche Ergebnis für uns. Der Start war super, ich kam vom siebten auf den fünften Platz. Danach hatte ich ein gutes Renntempo und konnte auch die Reifen gut schonen.»

«Am Ende wurde es ein guter sechster Rang», ergänzte der 32-fache GP-Sieger. «Das ist das Ergebnis eines normalen Rennwochenendes. Wenn jedes Wochenende so reibungslos vonstatten gegangen wäre, dann hätten wir jeden Sonntag Fünfter oder Sechster werden können», ist er sich sicher.

Trotz der kostspieligen Probleme, die der Spanier und sein Teamkollege Esteban Ocon in diesem Jahr schon bekundet haben, belegt das Alpine-TEam derzeit den vierten Zwischenrang in der Konstrukteurswertung. «Es ist natürlich toll, dass wir dieses WM-Duell gegen McLaren austragen können. Sie sehen auf einer Runde schnell aus, denn sie waren im Qualifyingtrimm eine halbe Sekunde schneller als wir. Aber im Rennen konnten wir vor ihnen bleiben, was mich natürlich freut. Natürlich hätte ich auch gerne die Mercedes-Fahrer und Red Bull Racing vor uns unter Druck gesetzt. Aber die sind derzeit in einer anderen Liga unterwegs.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3