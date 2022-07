Also doch: Sebastian Vettel beendet Formel-1-Karriere

Vor dem Ungarn-GP steht fest: Sebastian Vettel fährt über 2022 keine F1 mehr, Abu Dhabi 2022 wird sein letzter Grand Prix sein. «Es war keine einfache Entscheidung, ich will mehr Zeit mit der Familie verbringen.»

Sebastian Vettel hört Ende 2022 auf. Der Heppenheimer hat seinen Aston Martin-Rennstall darüber informiert, dass er seine GP-Karriere mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi im November 2022 beendet.

Vettel sagt: «Ich hatte das Privileg, mehr als fünfzehn Jahre lang in der Formel mit einigen fantastischen Menschen arbeiten zu können. Es sind zu vielen, um sie hier alle zu nennen.»

«Ich fahre im zweiten Jahr für Aston Martin, und die Ergebnisse sind nicht wie erwartet. Gleichzeitig ist klar, dass hier derzeit alles zusammengesetzt wird, um künftig Erfolge einzufahren. Aston Martin hat eine tolle Mannschaft beisammen, ehrgeizige Menschen, hingebunsvoll und leidenschaftlich, ich wünsche ihnen nur das Beste.»

«Ich hoffe, meine Arbeit in den letzten eineinhalb Jahren trägt dazu bei, dass die in der Zukunft die Erfolge einfahren, die sie verdienen.»



«Aufzuhören oder nicht, das war keine einfache Entscheidung für mich, aber ich muss nach reiflicher Überlegung sagen – ich will mehr Zeit mit der Familie verbringen. Wenn ich mein letztes Rennen gefahren bin, dann werde ich mir in aller Ruhe überlegen, worauf ich mich als nächste konzentrieren will.»



«Heute ist noch nicht der Tag, um auf Wiedersehen zu sagen, eher um Dankeschön zu sagen – nicht zuletzt auch allen Fans, die mich in den vielen Jahren treu begleitet haben.»





Sebastian Vettel in der Formel 1

289 WM-Läufe (von USA 2007 bis Frankreich 2022)

53 Siege

57 Pole-Positions

38 beste Rennrunden

122 Podestplatzierungen

3076 WM-Punkte

3499 Führungsrunden

Weltmeister 2010, 2011, 2012 und 2013

WM-Zweiter 2009, 2017 und 2018

WM-Dritter 2015