Sebastian Vettel: Bewegende Worte zum Abschied

Ein Mann mit Rückgrat hat eine Entscheidung getroffen, die zu ihm passt, eine ehrliche – Sebastian Vettel wird über 2022 hinaus nicht mehr Formel-1-Fahrer sein. Er sagt, wieso das für ihn stimmt.

Sebastian Vettel ist ein Mann mit Rückgrat: Der 35-jährige Heppenheimer packt schon mal selber an, wenn es gilt, Müll zu beseitigen, siehe Tribünen-Aufräumen in Silverstone 2021. Es war Vettel, der sich bei der Formel 1 dafür eingesetzt hat, dass auf den Rennanlagen keine Einweg-Plastikflaschen mehr angeboten werden.

Es war Vettel, der Sky-Reporter Ted Kravitz rügte, als der Engländer anhand eines Stücks Käse ein aerodynamisches Detail demonstrieren wollte: «Musste das mit Lebensmitteln sein? Ein Stück Karton hätte es doch auch getan.» Und der vierfache Formel-1-Champion lässt sich schon gar nicht den Mund verbieten, wenn es um Grundrechte der Menschen geht, um Gleichheit, um sexuelle Ausrichtung, um Fairness.

Sebastian Vettel hat sich nach seiner Entscheidung mit diesen Worten an seine Fans gerichtet, mit bewengenden Worten: «Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht die Leute aufzählen, welche mir auf meinem Weg geholfen haben. Aber ich finde es wichtiger, die Gründe meiner Entscheidung zu erklären.»



«Ich liebe diesen Sport. Er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann. Aber es gibt mein Leben auf der Strecke und mein Leben neben der Strecke. Rennfahrer zu sein, war nie meine einzige Identität.»



«Meine Definition von Identität ist vielmehr, wer wir sind und wie wir andere behandeln als nur, was wir tun. Wer bin ich? Ich bin Sebastian. Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau. Ich bin neugierig und lasse mich leicht von Leuten mit Leidenschaft oder Können faszinieren.»



«Ich bin besessen von Perfektion. Ich bin tolerant und denke, wir alle haben das gleiche Recht zu leben. Egal wo wir herkommen, wie wir aussehen und wen wir lieben.»



«Ich liebe das Gefühl, draussen zu sein. Ich mag die Natur und ihre Wunder. Ich bin stur und ungeduldig. Ich kann sehr nervig sein. Ich bringe Menschen gerne zum Lachen. Ich mag Schokolade. Meine Lieblingsfarbe ist Blau. Ich glaube an Veränderung und Fortschritt und daran, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Ich bin Optimist und glaube, dass Menschen gut sind.»



«Neben dem Rennsport habe ich eine Familie und schätze die gemeinsame Zeit. Weiter habe ich viele andere Interessen. Meine Leidenschaft für die Formel 1 geht einher mit einem hohen Zeitaufwand. Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen möchte.»



«Die Energie, die es braucht, um mit dem Auto als auch dem Team eins zu werden, erfordert Konzentration und Anstrengung. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen.»



«Meine Ziele haben sich verändert: weg von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen. Ich möchte von ihnen lernen und mich von ihnen inspirieren lassen. Kinder sind unsere Zukunft.»





Sebastian Vettel in der Formel 1

289 WM-Läufe von USA 2007 bis Frankreich 2022

53 Siege

57 Pole-Positions

38 beste Rennrunden

122 Podestplatzierungen

3076 WM-Punkte

3499 Führungsrunden

Weltmeister 2010, 2011, 2012 und 2013

WM-Zweiter 2009, 2017 und 2018

WM-Dritter 2015