Max Verstappen: «Rücktritt von Vettel war absehbar»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen spricht über die Ankündigung von Sebastian Vettel, Ende 2022 aufzuhören. Max: «Sebastian hat in seiner Karriere so viel erreicht, jetzt soll er das Familienleben geniessen.»

Das dominierende Thema im Fahrerlager des Hungarorings: Sebastian Vettel hört Ende 2022 auf. Sein Nachfolger als Formel-1-Weltmeister mit Red Bull Racing ist Max Verstappen, und der Niederländer sagt zur Ankündigung des Deutschen: «Sebastian hat in seiner Karriere so viel erreicht, aber sein Rücktritt war absehbar – er hat so viele Rennen und Meisterschaften gewonnen, eine Wahnsinns-Karriere, er ist ein toller Botschafter für unseren Sport.»

«Aber jeder von uns wird älter. Irgendwann kommt einfach der Moment, etwas Anderes in seinem Leben zu machen. Das ist für seine Fans nicht angenehm, aber es ist unvermeidlich. Ich finde, er soll nun das Familienleben geniessen. Die Formel 1 nimmt eine so kurze Dauer in deinem Leben ein, aber du arbeitest so hart, um deine Ziele zu erreichen. Jetzt ist die Zeit für ihn gekommen, geniessen zu dürfen.»

Siege in Dschidda, Imola, Miami, Barcelona, Baku, Montreal und nun in Le Castellet – mit seinem siebten Saisonsieg hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seinen Vorsprung in der WM ausgebaut, er liegt nun bereits 63 Punkte vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.



«Wir müssen den Fuss auf dem Gaspedal behalten», sagt der 27-fache GP-Sieger (gleich viele wie die schottische Rennlegende Sir Jackie Stewart). «Und wir müssen den Wagen weiter forsch entwickeln. So liegen wir im Speed auf eine schnelle Runde zurück.»



Verstappen sieht keinen Grund, an seiner Herangehensweise etwas zu ändern. Er weiss, dass er damit sehr gut gefahren ist. «Das Ziel bleibt das gleiche – wir wollen aus jedem Rennen das Bestmögliche machen. Idealerweise ist das ein Sieg, aber manchmal kann das auch ein dritter Rang sein oder, wenn etwas schiefgelaufen ist, vielleicht auch nur Platz 7.»



«Hier in Ungarn erwarte ich eine ganz starke Vorstellung von Ferrari. Ich glaube nicht, dass wir schlecht sein werden, aber Ferrari wird überdurchschnittlich stark sein, einfach weil das Pisten-Layout zu ihrem Auto passt.»



«Das grösste Fragezeichen für mich ist das Wetter. Da kann am Samstag und Sonntag sehr viel passieren.»



«Auf den Abstand zu Leclerc schaue ich nicht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, mehr Rennen zu gewinnen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3