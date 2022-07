Ralf Schumacher über Mick Schumacher: «Jammerschade»

Der langjährige GP-Fahrer Ralf Schumacher (47) bedauert sehr, dass sein Neffe Mick auf dem Hungaroring nicht in den Genuss des verbesserten Haas-Renners kommt. «Aber das Evo-Paket muss auch funktionieren.»

Der US-amerikanische Haas-Rennstall tritt am GP-Wochenende von Ungarn mit einem verbesserten Rennwagen an. Aber Mick Schumacher wird dieses Auto nicht fahren, denn bei Haas reichte die Zeit nur, um ein Fahrzeug mit den neuen Teilen auszurüsten, und dieses Auto wird der Däne Kevin Magnussen pilotieren.

Micks Onkel Ralf Schumacher hält fest: «Für Mick ist es natürlich jammerschade, dass es mit dem Update nicht rechtzeitig für Ungarn geklappt hat. Dass die Teile bei Haas nicht fertig wurden, ist nicht optimal. Doch wenn das Update nur bei einem Fahrzeug möglich ist, bekommt es der in der Fahrerwertung weiter vorne liegende Fahrer. Das ist normales Vorgehen und war auch in der Vergangenheit bei anderen Teams so. Mick hätte eben vorher bessere Ergebnisse abliefern müssen.»

Der sechsfache GP-Sieger weiter: «Wobei man eines auch festhalten sollte – so ein Update muss erst einmal funktionieren. Es ist noch nicht gesagt, dass alles auf Anhieb klappt, auch wenn ich es dem Haas-Team natürlich wünsche.»



«Allzu grosse Chancen, dass Mick in Ungarn seine Punkterfolge von Spielberg und Silverstone wiederholt, sollte er sich nicht ausrechnen. Vor allem deshalb nicht, weil auch die unmittelbare Konkurrenz um die Punkteränge wie zum Beispiel McLaren mittlerweile ein Update an den Start gebracht hat und sich dadurch verbessern konnte. Mick muss seine Hoffnungen wohl eher auf Spa-Francorchamps Ende August legen.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3