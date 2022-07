Mick Schumacher: «Keiner kann Sebastian ersetzen»

Mick Schumacher verliert seinen Mentor und Freund Sebastian Vettel, der vierfache Weltmeister hört Ende 2022 auf. Ferrari-Junior Schumacher sagt: «Vettel bleibt eine wichtige Person in meinem Leben.»

Als Sebastian Vettel noch Kart fuhr, war sein grosses Idol Michael Schumacher. Später wurde Schumi nicht nur Pistenrivale, sondern auch sein Freund. Dann wuchs Mick Schumacher auf, und Sebastian übernahm die Rolle des väterlichen Mentors. Als die beiden in Imola Rad an Rad kämpften, sagte Mick anschliessend: «Ich habe so viel lernen können, das war wie Fahrer-Coaching.»





Mit Rat zur Seite zu stehen, das ist für Vettel eine Selbstverständlichkeit. «Ich mag Mick, und wir kommen gut miteinander aus. Wenn ich helfen kann, dann gerne. Man nennt es Freundschaft. Das ist unser Verhältnis zueinander. Da braucht man gar kein anderes Wort erfinden», sagte dazu der vierfache Weltmeister.

Mick Schumacher meinte dazu: «Zu wissen, immer jemanden zu haben, der einem Ratschläge geben kann, die mir nicht nur hier, sondern auch im privaten Leben helfen, das ist sehr wichtig für mich.»

Zum Rücktritt von Vettel Ende 2022 sagt Mick auf Twitter: «Ich bin so traurig, dass du gehst, aber gleichzeitig bin ich aufgeregt für dich, dass ein neues Kapitel in deinem Leben beginnen wird. Du bleibst eine wichtige Person in meinem Leben, und ich bin dankbar für unsere Freundschaft.»



In einer Medienrunde am Hungaroring vertieft Mick: «Ich bin traurig, er wird eine Riesenlücke hinterlassen. Er ist ein echter Typ, eine ganz besondere Persönlichkeit, er wird mir sehr fehlen.»



Sebastian Vettel hat erwähnt, dass beim Gespräch mit Aston Martin-Chef Lawrence Stroll natürlich der Name Schumacher fiel. Mick wirkt fast ein wenig verlegen: «Ich habe meinen Job hier, was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Ich würde nie nie sagen, aber ich konzentriere mich auf die Gegenwart und meine Aufgaben hier in Ungarn.»



«Es ist noch etwas schwierig, mir vorzustellen, dass er nicht mehr da sein wird. Es geht ja nicht nur um den Rennsport. Ich weiss, dass ich ihn jederzeit sehen kann. Wir essen oft zusammen, und es ist einfach schön, dass man sich in seiner Muttersprache austauschen kann.»



Mick Schumacher hat am Donnerstagmorgen von der Entscheidung erfahren. «Meine erste Reaktion war Trauer, denn ich weiss, was ich verliere. Ich würde nicht sagen, dass ich überrascht gewesen bin. Ich weiss, dass er sich für sehr viel andere Dinge interessiert. Und wenn er auf sein Bauchgefühl hört und findet, das sei der richtige Zeitpunkt, dann ist das schon in Ordnung so.»



«Klar wäre mir lieber gewesen, Seb wäre noch drei Jahre länger gefahren. Aber es geht ja nicht um mich, es geht um ihn. Ich sehe die Situation auch aus Kindersicht. Ich weiss noch, als mein Vater aufhörte, da fand ich es fabelhaft, dass er mehr Zeit für Gina-Maria und mich hat.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3