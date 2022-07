Ungarn-GP im Live-Ticker: Rennen ihm Wohnzimmer

Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet hat einmal gesagt: «Der Hungaroring ist wie Monte Carlo, einfach ohne Häuser und Meer.» Ganz so extrem ist es nicht, aber der Kurs ist technisch anspruchsvoll.

Die Königsklasse steht vor dem 37. Grossen Preis von Ungarn im Rahmen der Formel-1-WM, und den zehn Grand-Prix-Rennställen stellt sich eine ganz andere Herausforderung als zuletzt in Südfrankreich. Der Hungaroring ist keine Power-Strecke, wir haben nur die Start/Ziel-Gerade als Ort, wo überlegene Top-Speed ausgespielt werden kann, der Rest der Strecke ist eine fast ununterbrochene Kette unterschiedlicher Kurven.

Überholmöglichkeiten sind rar, aerodynamische Effizienz steht im Mittelpunkt, die Autos werden auf maximalen Abtrieb getrimmt. Oder wie es Weltmeister Nelson Piquet mal gesagt hat: «Der Hungaroring ist wie Monte Carlo, einfach ohne Häuser und Meer.»

Pirelli stellt die gleichen Mischungen zur Verfügung wie in Frankreich (den weiss markierten C2 als harten Reifen, den mittelharten, gelb markierten C3 sowie den weichen C4, zu erkennen am roten Streifen).

Am Hungaroring wurden seit 2019 drei Dinge geändert: Sämtliche Markierungen wurden frisch gestrichen, dies in einer besonders rutschfesten Farbe. Das könnte in den kommenden Tagen wichtig werden, denn es naht eine Schlechtwetterzone, und noch ist nicht klar, wie sehr die das Geschehen am Samstag und Sonntag beeinträchtigen wird.



Die Leitschienen in den Auslaufzonen der Kurven 1, 5 und 9 wurden leicht anders positioniert, um mehr Schutz zu bieten. Und auch die Streckenposten sind besser geschützt: Ihre Standorte wurden mit mehr Zäunen versehen. Seit diesen Änderungen und im Hinblick aufs Rennwochenende von 2022 ist nichts geändert worden.





Ungarn-GP im Fernsehen

Freitag, 29. Juli

03.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

03.30 Sky Sport F1 – GP Frankreich Wiederholung

05.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

06.00 Sky Sport F1 – Rennanalyse

06.30 Sky Sport F1 – GP von Ungarn 2021

08.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt (GP Frankreich)

09.00 Sky Sport F1 – Rennanalyse

10.25 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Frankreich 2022

11.35 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

12.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Frankreich 2022

13.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.50 ORF1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.00 Erstes Training

16.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Frankreich 2022

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

19.10 Sky Sport F1 – Greates Races: Niki Lauda in Estoril 1984

20.00 Sky Sport F1 – GP Ungarn 1998

22.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Widerholung



Samstag, 30. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – GP Ungarn 1987

09.45 Sky Sport F1 – GP Ungarn 1988

10.30 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

11.55 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45 Sky Sport F1 – Beginn Bericherstattung drittes Training

12.50 ORF1 – Beginn Bericherstattung drittes Training

13.00 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF1 – Formel-1-News

15.55 ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 31. Juli

11.05 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2022

13.10 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Frankreich 2022

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF1 – Formel-1-News

14.20 SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25 ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Ungarn

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome

17.45 Sky Sport F1 – Presskonferenz Fahrer

18.10 ServusTV – Das Rennen

18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.45 Sky Sport F1 – GP Ungarn Wiederholung

20.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Frankreich 2022

21.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30 Sky Sport F1 – GP Ungarn Wiederholung





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:37,567 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +10,587 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +16,495

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,310

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +42,879

07. Lando Norris (GB), McLaren, +52,026

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +56,959

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +60,372

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +62,549

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +64,494

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +65,448

13. Alexander Albon (T), Williams, +68,565

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +76,666

15. Mick Schumacher (D), Haas, +80,394

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motordefekt

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollisionsschäden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Dreher

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 12 von 22 Rennen)

01. Verstappen 233 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 163

04. Sainz 144

05. Russell 143

06. Hamilton 127

07. Norris 70

08. Ocon 56

09. Bottas 46

10. Alonso 37

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 396 Punkte

02. Ferrari 314

03. Mercedes 270

04. Alpine 93

05. McLaren 89

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 19

10. Williams 3