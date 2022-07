Charles Leclerc: «Glaube bis zum Ende an Titelgewinn»

Ferrari-Star Charles Leclerc erzählt, wie er seinen Fahrfehler von Frankreich verarbeitet hat. Der Monegasse verrät auch, was er sich vom anstehenden Rennen auf dem Hungaroring verspricht.

Wenn sich Charles Leclerc einen Fehler leistet, dann geht er hart mit sich ins Gericht. Das konnten die Fans und GP-Experten auch in Frankreich sehen, als sich der Rennfahrer aus Monte Carlo sichtlich enttäuscht in Selbstkritik übte. Doch Tage später betont er: «Es hilft mir nicht, auf meinem Fehler herumzureiten oder in der Vergangenheit zu verharren.»

«Ich habe diesen Fehler gemacht und er hat mich viele Punkte gekostet. Ich bin mir dessen bewusst und damit hat es sich aber auch», fügt der 24-jährige Ferrari-Star an. «Jetzt muss ich einfach weitermachen und mich ganz auf das anstehende Rennwochenende hier in Budapest konzentrieren. Ich muss mein Bestes geben und versuchen, das Rennen zu gewinnen.»

Der Monegasse ist sich sicher, dass der Fehler nicht auf den Druck zurückzuführen ist, den er während des Rennens in Le Castellet hatte: «Richtig unter Druck stand ich davor, als Max Verstappen mir im Nacken sass. Ich musste Gas geben und mich ganz auf mein eigenes Rennen konzentrieren, was ich auch tat. Aber wenn man am Limit kämpft, können immer Fehler passieren, und in diesem Fall ging ich einfach etwas zu weit.»

Auf seine Erfolgsaussichten in Budapest angesprochen, sagt Leclerc: «Ich denke, wir werden ein starkes Auto haben. Der Hungaroring ist wie der Circuit Paul Ricard eine Strecke, auf der ich mich in der Vergangenheit schwer tat. Auch in Australien war es in diesem Jahr so, aber am Ende hatte ich dann dennoch ein gutes Wochenende. Ich hoffe, dass es auch hier so sein wird.»

Und mit Blick auf seine Titelchancen erklärt der fünffache GP-Sieger, der nun 63 Punkte hinter dem WM-Leader Verstappen liegt: «Ich glaube bis zum Ende daran.»

