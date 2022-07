Charles Leclerc (Ferrari): «Verlasse mich auf mich» 29.07.2022 - 14:11 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc weiss, dass sein Traum vom WM-Titelgewinn durch seinen Fahrfehler in Frankreich in weite Ferne gerückt ist. Die Hoffnung will der Monegasse aber nicht aufgeben.