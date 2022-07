Mick Schumacher (Haas/17.): «Freue mich auf Regen»

In Ungarn fährt Kevin Magnussen den verbesserten Haas-Renner, Mick Schumacher muss mit dem bisherigen Fahrzeug fahren. Aber der Däne und der Deutsche sind im zweiten Training fast gleich schnell.

Natürlich rümpft die Konkurrenz die Nase: «Der verbesserte Haas? Eine reine Ferrari-Kopie», so die einhellige Meinung. Haas-Teamchef Günther Steiner geht das an seinen vier Buchstaben vorbei, der Südtiroler schmunzelt: «Ferrari hat das schnellste Auto, Ferrari ist unser Partner, was haben die Leute denn das Gefühl, an welchem Rennwagen wir uns orientieren sollen?»

Boden, Diffusor, Motorabdeckung, Kühlrippen, Verkleidung der Hinterradaufhängung, Kühleinlässe der Hinterradbremse – alles neu. Der leitende Ingenieur Ayao Komatsu: «Generell ist unser Paket eine konsequentere Auslegung des 2022er Reglements, mit zwei Schwerpunkten – mehr Abtrieb und weniger Sensibilität des Autos auf Veränderungen der Bodenfreiheit. Dazu haben wir den Unterboden und dessen Kanten anders geformt.»

Der Japaner weiter: «Die Motorverkleidung schmiegt sich enger an und erlaubt einen effizienteren Luftfluss zu den abtriebserzeugenden Elementen wie Diffusor und Heckflügel. Die Kühlrippen sind anders geformt und angeordnet, um den Luftfluss zum Heck weniger zu beeinträchtigen. Das gilt auch für die Verkleidungen der Hinterradaufhängung. Die neuen Zusatzflügel an der Hinterradbremse garantieren einen sauberen Luftfluss, gerade in der Interaktion im heiklen Bereich des Heckflügels, sowie mehr Abtrieb.»



Wie gut all diese Verbesserungen sind, lässt sich schwierig einschätzen. Noch haben die Techniker des US-amerikanischen Rennstalls erst angefangen, die Möglichkeiten der verbesserten Aerodynamik und eines Plus an Abtrieb auszuloten. Mit dem ausgereiften Modell ist daher Mick Schumacher im zweiten Training so schnell gefahren wie Kevin Magnussen im neuen Haas.



Teamchef Günther Steiner: «Wir müssen das neue Paket besser verstehen. Am Wagen von Mick hatten wir ein Problem mit dem Frontflügel, der nicht vollen Abtrieb erzeugte. Da sind wir noch am Prüfen, was passiert ist.»



Mick Schumacher sagt zu seinem Freitag: «Wir sind in Sachen Abstimmung noch nicht, wo wir gerne wären, das gilt auch für das Fahrverhalten auf den Bodenunebenheiten. Wenn es am Samstag regnen sollte, kann mich das nicht schrecken. Ich fahre generell gerne im Regen, und unser Auto hat sich bislang auf nasser Bahn sehr manierlich verhalten. Wenn alles klappt, sind wir fürs Rennen gut aufgestellt.»





2. Training, Hungaroring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,445 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,662

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,676

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,728

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,049

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,253

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,355

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,397

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,411

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,547

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,605

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,614

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,702

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,730

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,818

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,985

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:20,488

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,521

20. Alex Albon (T), Williams, 1:20,615





1. Training, Hungaroring

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,880

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,039

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,606

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,622

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,710

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,841

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,348

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,377

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,383

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,414

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,695

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,810

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:20,834

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,921

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,027

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:21,179

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,413