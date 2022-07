Carlos Sainz (Ferrari): «Ein paar Zweifel ausgeräumt»

Ferrari-Star Carlos Sainz erlebte einen starken Auftakt ins Ungarn-Wochenende. Im 1. Training drehte er die schnellste Runde, die 2. Session schloss er auf Platz 3 ab. Entsprechend zuversichtlich ist er.

Der Trainingsfreitag in Ungarn fiel für Carlos Sainz erfreulich aus: 55 Mal umrundete der Rennfahrer mit der Nummer 55 den Hungaroring und belegte in den beiden Trainingsstunden die Plätze 1 und 3. Am Abend fehlten dem Spanier 0,231 sec auf die Bestzeit seines Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc, doch das beunruhigte ihn nicht.

«Ich habe auf den weichen Reifen beim ersten Versuch keine gute Runde hinbekommen, weil ich in den Verkehr geriet», erzählte der Rennfahrer aus Madrid, der seinen zweiten Versuch auf den weichen Reifen später abbrach. «Ich bin deshalb zuversichtlich, dass ich im Qualifying und im Rennen schneller sein werde.»

Und Sainz schilderte: «Ich habe mich im ersten Training schon auf den ersten Metern sehr wohl gefühlt und war sehr zufrieden mit der Fahrzeugbalance. Aber natürlich gibt es immer Dinge, die man noch verbessern und verfeinern kann.»

«Wir haben vor dem zweiten Training ein paar verschiedene Richtungen bei der Abstimmung ausprobiert. Dadurch habe ich etwas Vertrauen und Performance eingebüsst», erklärte der 27-Jährige, und fügte eilends an: «Aber wir wissen genau, warum das so war, deshalb sind wir überzeugt dass wir für den Qualifying-Samstag und Rennsonntag wieder zu jener Form zurückfinden können, die wir im ersten Training hatten.»

Mit Blick auf das erwartete Gewitter am Qualifying-Samstag erklärte Sainz ausserdem: «Natürlich ist es schwierig, das Auto für nasse Bedingungen abzustimmen und dann wieder aufs Trocken-Set-up zurückzukehren. Aber wir haben einen guten Freitag erlebt, weil die Bedingungen konstant blieben, konnten wir einige Dinge ausprobieren und wir haben ein paar Zweifel über die Richtung, in die wir an diesem Wochenende gehen werden, ausgeräumt. Es war ein sehr interessanter Tag.»

2. Training, Hungaroring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,445 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,662

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,676

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,728

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,049

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,253

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,355

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,397

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,411

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,547

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,605

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,614

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,702

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,730

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,818

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,985

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:20,488

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,521

20. Alex Albon (T), Williams, 1:20,615





1. Training, Hungaroring

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,880

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,039

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,606

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,622

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,710

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,841

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,348

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,377

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,383

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,414

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,695

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,810

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:20,834

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,921

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,027

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:21,179

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,413