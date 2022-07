Daniil Kvyat & Kimi Räikkönen: NASCAR statt Formel 1

Der 110-fache GP-Teilnehmer Daniil Kvyat geht den gleichen Weg wie vor ihm Kimi Räikkönen: Der 28-jährige Russe versucht sich in der NASCAR-Serie, sein erstes Rennen fährt er in Indianapolis.

Von 2014 bis 2020 hat Daniil Kvyat als Red Bull-Pilot 110 Formel-1-WM-Läufe bestritten. Er stand drei Mal auf dem Siegerpodest (Zweiter in Ungarn 2015, Dritter in Shanghai 2016 und in Hockenheim 2019), aber Ende 2020 war Schluss. Bei Red Bull rückten jüngere Piloten mit mehr Potenzial nach.

Alpine schnappte sich den Piloten aus Ufa als Reservefahrer, aber im Grunde war klar: Die Formel-1-Karriere des WM-Siebten von 2015 ist zu Ende. Der 28-Jährige richtet sich nun neu aus: Wie vor ihm «Iceman» Kimi Räikkönen zieht es ihn nach Amerika in die NASCAR-Serie, für das niederländische Team Hezeberg hat Kvyat für drei Rennen unterschrieben. Erster Einsatz: Indianapolis am 31. Juli, auf dem gemischten Kurs (Oval und Infield).

«Ich bin wahnsinnig aufgeregt, in Indianapolis mein NASCAR-Debüt zu geben», sagt Kvyat. «Ehrlich gesagt, hatte ich immer schon eine Schwäche für die amerikanischen StockCars, und in den USA gibt es keine Rennkategorie, die mehr Fans anzieht. NASCAR ist Racing pur, und das reizt mich.»

Neben Indianapolis wird Daniil in Watkins Glen (21. August) und in Charlotte (8. Oktober) an den Start gehen, dabei sitzt er in einem Toyota Camry. Seine früher in der Formel 1 benutzte Startnummer 26 hat er mitgenommen.



Für Kvyat ist der Einsatz ernst: «Ich hoffe, das ist der Grundstein, um eines Tages um Siege mitreden zu können.»



Sein erstes NASCAR-Rennen hat Kvyat im Oktober 2021 in Martinsville verfolgt, Anfang Juli 2022 sah er sich in Road America um.



In Watkins Glen wird Daniil dann einen alten Bekannten treffen: Dort kehrt Kimi Räikkönen aus der Renn-Rente zurück.