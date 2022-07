Formel-1-Stars: Klare Botschaft gegen Übergriffe

Die Formel-1-Piloten bekräftigen in einem Video gegen Übergriffe, wofür die «We Race As One»-Kampagne steht

Die GP-Gemeinde hat eine klare Video-Botschaft für alle Fans verfasst: Alle 20 Fahrer sowie Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem stellen sich klar gegen Hass im Netz und an der Strecke.

Zuletzt sorgten verbale Übergriffe, die sich im Rahmen des Rennwochenendes in Spielberg ereignet haben, für viele Diskussionen in der Formel 1. In den sozialen Medien berichteten Fans von Rassismus, Sexismus und homophobem Verhalten. Auch von respektlosem Verhalten gegenüber gewissen Piloten war die Rede.

Die Formel 1 reagierte mit einer Stellungnahme, in der sie dieses Verhalten verurteilte. Und viele Fahrer fanden klare Worte, als sie darauf angesprochen wurden. So erklärte etwa Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez: «Es gibt viele gute Fans in der Formel 1. Jene, die nicht in diese Gruppe gehören, respektieren diesen Sport nicht. Sie teilen unsere Werte3 nicht und sie sind hier nicht willkommen. So einfach ist das.»

Und Mick Schumacher betonte: «Übergriffe haben in jeder Form in unserem Sport nichts verloren, leider kommen sie bis heute vor. Ich denke, wir stehen da nicht alleine in der Verantwortung, auch die Social-Media-Plattformen müssen das besser kontrollieren.»

Nun haben die GP-Stars zusammen mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed en Sulayem eine entsprechende Video-Botschaft verfasst, in der sie betonen, dass es in der Formel 1 zwar um Rivalitäten und Siege, aber auch um Respekt geht.

2. Training, Hungaroring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,445 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,662

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,676

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,728

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,872

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:19,049

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,253

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,355

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,397

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,411

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,547

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:19,605

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,614

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,702

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,730

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,818

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,985

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:20,488

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,521

20. Alex Albon (T), Williams, 1:20,615





1. Training, Hungaroring

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,880

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,039

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,299

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,606

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,622

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,710

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:19,841

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,348

10. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:20,377

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,383

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,414

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,456

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,695

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:20,810

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:20,834

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,921

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:21,027

19. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:21,179

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,413