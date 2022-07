Mick Schumacher (Haas): «Da kann viel passieren»

Haas-Fahrer Mick Schumacher erreichte im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Ungarn den 15. Startplatz: «Wir haben Einiges am Wagen geändert, aber nicht alles davon hat wirklich funktioniert.»

Mick Schumacher konnte es nicht erwarten, auf die Bahn zu gehen: Auf dem Hungaroring hat er einige seiner besten Autorennen gezeigt, schon in der Formel 3 und in der Formel 2, natürlich hoffte er insgeheim, dass das Wetter ein wenig verrückt spielen würde – auf nasser Bahn fühlt sich der F2-Champion von 2020 pudelwohl.

Aber dann war nach dem zweiten Quali-Segment Feierabend, und bei Startplatz 15 ist es auch keim ein Trost, dass er nur zwei Ränge hinter seinem Teamgefährten Kevin Magnussen im verbesserten Haas-Rennwagen ins Rennen gehen wird.

Mick Schumacher sagt: «Uns war schon klar, dass es, wenn es trocken sein würde, für uns nicht ganz einfach wird. Wir haben Einiges am Wagen geändert, aber nicht alles davon hat wirklich funktioniert.»

«Ich kann daher nicht zufrieden sein mit diesem Tag. Aber im Rennen kann hier viel passieren, speziell kurz nach dem Start. Wenn sich die Leute nicht ganz einig sind über die Vorfahrt, dann sind die lachenden Dritten vielleicht wir dahinter. Aus eigener Kraft wird es schwierig werden, in die Top-Ten vorzudringen. Dazu brauchen wir wohl ein paar Zwischenfälle und eine Safety-Car-Phase.»



«Alles in allem ist die Quali schwieriger gewesen, als ich sie mir vorgestellt hatte. Der Ablauf meiner Runden war ein wenig chaotisch. Aber manchmal musst du auch in einem Abschlusstraining etwas versuchen. Ich weiss, dass wir ein gutes Auto haben, aus dem wir noch immer mehr holen können, auch ohne das Evo-Paket. Wir können vorrücken, ich weiss nur nicht, wie weit.»





Qualifying, Hungaroring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,377 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,421

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,567

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,769

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,018

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:18,078

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,142

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,157

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:18,379

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,823

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,516

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:18,573

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,825

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,137

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:19,202

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:19,240

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:19,256

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:19,273

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:19,527

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:19,570