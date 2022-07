Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Ich betete für Regen»

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton erringt beim Grossen Preis von Ungarn einen feinen zweiten Platz und sagt danach: «Zum Schluss des Rennens habe ich mir gegen Max eine kleine Chance ausgerechnet.»

Gibt es irgendwo da draussen wirklich jemanden, der anzweifelt, wie viel Feuer noch in diesem Lewis Hamilton brennt? Bei einigen Rennen 2022, als dem Silberpfeil die Siegesschärfe abhandengekommen war, monierten Fans auf den sozialen Netzwerken – Hamilton habe wohl die Lust am im Kreis Fahren verloren, er sei geistig in Rente gegangen, das sähe man doch alleine schon an der Tatsache, dass ihm der junge George Russell die Butter vom Brot nehme.

Aber beim Grossen Preis von Ungarn, bei jenem WM-Lauf, den Hamilton schon acht Mal gewinnen konnte, zeigte der 103-fache GP-Sieger eine bärenstarke Leistung, rückte zum Schluss mit weichen Pirelli-Reifen unwiderstehlich nach vorne und holte seinen 188. Podestplatz in der Königsklasse (natürlich Rekord), seinen sechsten in dieser Saison (nach dritten Rängen in Bahrain, Kanada, Grossbritannien, Österreich sowie Rang 2 in Frankreich).

Für Statistiker interessant: Hamilton löschte einen mehr als 60 Jahre alten Rekord von Bill Vukovich aus. In der Ur-Zeit der Formel 1 in den 1950er Jahren zählte auch das Indy 500 zur Formel-1-WM, und Vukovich führte dort 485 Runden. Nun hat Hamilton in Ungarn diesen Rekord ausgelöscht, als er zwischendurch in Führung lag.



Der siebenfache Formel-1-Weltmeister nach dem Grand Prix: «Ich weiss selber nicht, wieso wir im zweiten Teil des Rennens so schnell waren. Ich hatte zu Beginn des WM-Laufs alle Hände voll zu tun, in dieser Phase glaubte ich nicht, dass ich eine Chance habe, es mit den Jungs da vorne aufnehmen zu können. Obschon ich einen sehr guten Start gehabt hatte.»



«Aber dann fühlte ich mich im Laufe des Rennens mit der Balance des Mercedes immer wohler. Wir haben jetzt wie in Frankreich beide Fahrer auf dem Siegerpodest, das spricht Bände über die unermüdliche Arbeit all unserer Mitarbeiter, ich kann sie gar nicht genug loben.»



«Es ist bewundernswert, wie sie in diesem schwierigen Jahr keinen Moment lang aufgegeben haben, sondern die Ärmel noch höher krempelten, um George und mir ein besseres Auto zu geben. Mein einziger Wermutstropfen an diesem Tag ist, dass George aus der Pole-Position nicht mehr machen konnte. Es ist einfach so, dass die Anderen noch immer einen Hauch schneller sind.»



«Aber ich sehe, wie wir die Lücke zu Red Bull Racing und Ferrari mehr und mehr schliessen, und es ist fantastisch, mit einem solchen Gefühl in die Sommerpause gehen zu können. So muss es weitergehen, und dann, so bin ich sicher, können wir unseren Fans noch einige tolle Rennen zeigen und das Ziel erreichen – aus eigener Kraft wieder zu gewinnen.»



«Im Abschlusstraining und im Rennen war es markant weniger warm als am Freitag, und das scheint für uns gepasst zu haben. Frag mich ja nicht, wieso. Zum Schluss des Rennens habe ich um Regen gebetet, dann hätte ich gegen Max vielleicht noch eine kleine Chance gehabt. Das Rennen war für mich zu kurz.»



Am Overall des Engländers fällt ein zerrissener linker Ellbogen auf. Lewis lacht: «Das hatte ich noch gar nicht bemerkt. Offenbar habe ich mir den im Cockpit aufgescheuert, aber mein Ellenbogen ist okay, also keine Sorge.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3