George Russell (Mercedes): «Ich bin leise enttäuscht»

Der junge George Russell fährt von Pole-Position auf dem Hungaroring zu Rang 3, der Mercedes-Fahrer sagt: «Klar hätte ich gerne gewonnen, aber ich weiss nicht, was ich hätte besser machen können.»

Natürlich hatten die Mercedes-Fans nach der Sensations-Pole von George Russell vom Sieg in Ungarn geträumt. Dazu ist es beim 73. Grand Prix des 24-jährigen Engländers nicht gekommen. Aber dafür hat Russell seinen sechsten Podestplatz 2022 eingefahren – Rang 3 für George wie in Melbourne, Barcelona, Baku und Le Castellet. Russell ist nun beim dreizehnten Rennen der Saison zum zwölften Mal in die Top-Fünf gefahren, Respekt!

Hand aufs Herz: Hatte George vor dem Rennen an den Sieg gedacht? Russell: «Natürlich. Ich fuhr auf weichen Reifen los, es begann zu nieseln, da rieb ich mir die Hände, denn ich wusste, bei diesen paar Tropfen habe ich den richtigen Gummi am Wagen.»

«Mir gelang ein guter Start, und ich konnte einen Vorsprung von drei Sekunden auf Carlos herausfahren. Dann hörte es leider auf zu nieseln, und die Fahrer auf mittelharten Walzen konnten Tempo zulegen.»

«Max war heute zu schnell für uns. Und am Schluss hatte ich auf mittelharten Reifen alle Hände voll zu tun, es war ein hartes Stück Arbeit, diesen dritten Platz ins Ziel zu bringen.»



«Als Mannschaft dürfen wir wirklich zufrieden sein. Ich glaube nicht, dass wir das heute hätten besser machen können.»



Russell nach 30 Führungsrunden: «Was mich selber angeht, so bin ich als Racer natürlich leise enttäuscht. Wenn du von Pole losfahren kannst, dann willst du auch als Erster ins Ziel kommen. Aber ich habe am Samstag den besten Startplatz herausgefahren, mit dieser Leistung bin ich wirklich happy. Und ich wüsste jetzt wirklich nicht, was ich im Rennen hätte besser machen können.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3