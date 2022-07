Sebastian Vettel: «Hätte eine Kurve mehr gebraucht»

Sebastian Vettel musst das 13. Saisonrennen auf dem Hungaroring von Startplatz 18 in Angriff nehmen, schaffte es aber dennoch in die Punkte. Einfach war das nicht, wie der Deutsche hinterher berichtete.

Die Ausgangslage für den Ungarn-GP war nicht die Beste für Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister musste sich in der zweitletzten Startreihe aufstellen, schaffte es aber dennoch als Zehnter in die Punkte. Und das, obwohl es noch eine unliebsame Berührung mit Alex Albon gab. «Ich glaube, ich hatte nicht viel Schaden, ich habe gesehen, dass der Frontflügel ein bisschen beschädigt war, aber ich glaube, dass es nichts ausgemacht hat.»

Zu seinem zehnten Platz sagte der Heppenheimer: «Wir mussten hart kämpfen, um den einen Punkt zu holen, und wir waren nahe an einem zweiten Zähler dran, weil ich in den letzten Runden Jagd auf Esteban Ocon machte. Das Team hat einen Platztausch angeordnet, weil ich eine bessere Chance hatte, ihn zu schnappen, aber das virtuelle Safety-Car kam uns dann in die Quere.»

«Da ist uns dann die Zeit ausgegangen», kommentierte der Aston Martin-Pilot. «Ich war am Ende sehr nah dran, aber ich hätte eine Kurve mehr gebraucht, um ihn zu überholen», seufzte er, fasste aber auch zusammen: «Insgesamt war es ein Rennen, das sehr viel Spass gemacht hat, weil ich viele Duelle und Überholmanöver hatte.»

«Der mittlere Stint war etwas schwieriger, da fehlte mir etwas das Tempo, obwohl ich versucht habe, mir die Reifen einzuteilen. Aber am Ende wurde die Fahrzeugbalance auf der mittelharten Mischung besser. Das Renntempo war eimal mehr gut, deshalb müssen wir uns in der zweiten Saisonhälfte darauf konzentrieren, unsere Qualifying-Performance zu verbessern», analysierte Vettel zum Schluss.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3