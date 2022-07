Ferrari-Blamage: Das sagt Teamchef Mattia Binotto

Das Ferrari-Duo Carlos Sainz und Charles Leclerc startete von den Plätzen 2 und 3 ins Ungarn-Rennen. Am Ende reichte es nur für die Plätze 4 und 6. Teamchef Mattia Binotto musste sich hinterher erklären.

Die falsche Strategie und verpatzte Boxenstopps wurden den Ferrari-Piloten im Rennen auf dem Hungaroring zum Verhängnis: Obwohl Carlos Sainz und Charles Leclerc mit den Startplätzen 2 und 3 eine gute Ausgangslage für das 13. Kräftemessen der Saison hatten, mussten sich der Spanier und der Monegasse am Ende mit den Plätzen 4 und 6 begnügen.

Schuld daran waren nicht nur die verpatzten Boxenstopps, die viel Zeit gekostet haben. Sondern auch die falschen Strategie-Entscheidungen. So wurde Charles Leclercs Ferrari etwa beim zweiten Stopp mit dem harten Reifen bestückt, der nicht sehr gut funktionierte – was absehbar war.

Nach nur 15 Runden wurde der WM-Zweite wieder an die Box gerufen, um den Fehler zu korrigieren. Das sorgte für hochgezogene Augenbrauen bei den Beobachtern und Konkurrenten der Scuderia. Teamchef Mattia Binotto erklärte hinterher: «Natürlich ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Wir haben generell keine gute Leistung gezeigt.»

«Das Auto war nicht so schnell wie am Freitag, und auch die Strategie und die Boxenstopps waren nicht optimal», räumte der Ingenieur ein. Und er versprach: «Die Analyse aller Aspekte dieses Rennens hat für uns in den kommenden Tagen oberste Priorität.»

«Es wird mindestens ein paar Stunden, wenn nicht Tage dauern, bis wir alles genau analysiert haben», seufzte er im Interview mit «Sky Sports F1». Und der Italiener betonte: «Wir hatten sicherlich eine bessere Performance erwartet, egal, welche Reifenmischung wir einsetzten, das Auto funktionierte nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Wetterbedingungen spielten wohl eine Rolle, denn es war viel kühler als noch am Freitag. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, was der Grund dafür war.»

«Es ist schade, dass wir kein besseres Ergebnis erzielt haben», seufzte auch Leclerc. Und im Gegensatz zu Binotto erklärte er: «Das Auto fühlte sich gut an und wir hatten auf den mittelbaren Reifen ein gutes Tempo. Aber leider haben die harten Reifen nicht funktioniert. Wir müssen jetzt schauen, was wir besser machen können.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3