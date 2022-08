Christian Horner über Sebastian Vettel: «Einzigartig»

Sebastian Vettel beendete im November 2022 seine Formel-1-Karriere. Mit Red Bull Racing ist der Deutsche vier Mal Weltmeister geworden. RBR-Teamchef Christian Horner sagt, was Seb so wertvoll macht.

Vier Mal Formel-1-Weltmeister, 53 GP-Siege – Sebastian Vettel tritt als einer der erfolgreichsten Grand-Prix-Rennfahrer ab. 39 Siege hat der 35-jährige Heppenheimer mit dem Red Bull Racing-Rennstall errungen, 2010 bis 2013 gewannen Vettel und RBR vier Titel in Serie.

Am Hungaroring hat Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner seinen langjährigen Piloten so gewürdigt: «In seiner Zeit bei uns ist er einfach unglaublich gefahren. Von Anfang an konnten wir sehen, dass Seb ein überaus zielgerichteter Mann ist. Seine Arbeits-Einstellung war sehr deutsch – er hängte sich voll rein und arbeitete lange. Zudem verblüffte er uns mit seinem Humor.»

Horner weiter: «Er sich an die britische Kultur gewöhnt wie ein Fisch ans Schwimmen. Wie er den Cockney-Slang beherrschte, war legendär, das hat die Mechaniker im Sturm erobert. Er hat sich auf ganze viele Art und Weisen eingebracht. Etwa, indem er das Sekretariat mit seiner geliebten Schokolade überraschte oder die Schrauber mit Witzen aus britischen TV-Serien unterhielt. Er hat diese besondere Fähigkeit, mit Menschen umzugehen und das Beste aus ihnen herauszuholen.»



Auch im Umgang mit den Formel-1-Fans ist Vettel für Horner ein herausragender Fahrer: «Die Fans sind ihm sehr wichtig. Ich erinnere mich daran, wie er in Japan alle möglichen Andenken der Fans sammelte und mit nach Hause nahm. Manche dieser Objekte waren ehrlich gesagt etwas merkwürdig, aber er hat sie alle behalten.»



Vettel gewann für RBR erstmals in China 2009 und, so Horner, «wurde einfach immer besser. Wir waren damals ein junges Team, das, so wie er, Fehler gemacht hat. Schon 2010 war er der herausragende Fahrer, aber er wurde von mangelnder Standfestigkeit des Autos zurückgeworfen. Gegen alle Erwartungen wurde er trotzdem Champion. 2011 hat er darauf aufgebaut. 2012 war ein sehr schwieriges Jahr. Wir hatten nur einen Sieg geholt, als wir zu den letzten Überseerennen reisten. Dann jedoch haben wir vier Grands Prix in Folge gewonnen und sind erneut Weltmeister geworden. 2013 hat er alle Gegner in Grund und Boden gefahren. Neun Siege hintereinander sind einzigartig, für mich war das die Krönung seiner Zeit bei uns.»



So weit zum Rennfahrer Vettel. Aber was ist mit dem Privatmann Vettel? Christian Horner weiss: «Sebastian ist ein Mann mit Prinzipien und hat ausgeprägte Überzeugungen. Er setzt sich mit Leib und Seele ein für Dinge, die ihm wichtig sind. Seine Familie ist ihm heilig.»



Für Horner stimmt Vettels Zeitpunkt, die Grand-Prix-Bühne zu verlassen: «Ich fand es nicht schön, ihn im Mittelfeld zu sehen. Er verdient es nicht, dort zu fahren.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3