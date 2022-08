WM-Leader Max Verstappen: Strafe nach Sommerpause

Nach der Sommerpause der Formel 1 kommt auf Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen vielleicht eine Strafversetzung zu: In Sachen Getriebe wird es für den Niederländer bis Ende Saison eng.

Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben in Ungarn bestätigt: In den Red Bull Racing-Rennwagen von Formel-1-Champion Max Verstappen ist ein neues Getriebe eingebaut worden. Damit ist der 24-jährige Niederländer beim vierten Getriebe angekommen – mehr sind in einer Grand-Prix-Saison pro Fahrer nicht erlaubt.





Bis Ende 2021 sah das Reglement in Sachen Getriebe vor: Eine Kraftübertragung muss sechs GP-Wochenenden lang halten, dann darf das Getriebe straffrei ersetzt werden. Sollte ein Getriebe vor dem Ablauf dieser sechs Wochenenden ersetzt werden müssen, dann kommt eine Strafe – fünf Ränge zurück in der Staraufstellung.





Es gab eine wichtige Ausnahme: Musste ein Fahrer in einem Rennen aufgeben, dann durfte fürs folgende GP-Wochenende straffrei ein neues Getriebe eingesetzt werden.



2022 ist das alles anders: Getriebegehäuse und Innereien werden reglementarisch voneinander getrennt betrachtet. Es sind maximal vier Getriebegehäuse pro Fahrer und Saison gestattet (jene Grenze, die Max Verstappen nun erreicht hat). Und auch für das Innere des Getriebes gilt – mehr als vier Sätze sind nicht erlaubt.



Es ist erlaubt, zwischen den vier Getrieben nach Belieben hin- und herzutauschen, aber bei einem fünften Gehäuse oder fünften Innereien erfolgt eine Strafversetzung von fünf Rängen.



Bei Red Bull Racing darf im Wagen von Max Verstappen nach der Sommerpause in Sachen Kraftübertragung nichts schiefgehen.



Und es kommt noch eine weitere Strafversetzung auf den Niederländer zu. GP-Sieger Ralf Schumacher: «Früher oder später wird auch Max einen weiteren Motor brauchen, es ist unvermeidlich.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3