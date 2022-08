Mike Krack: «Fast jeder kann von Alonso lernen»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack verspricht sich viel von Fernando Alonso, der einen mehrjährigen Vertrag mit dem Rennstall aus Silverstone unterschrieben hat und ab 2023 für die Grünen auf Punktejagd gehen wird.

Am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Budapest bestätigte Sebastian Vettel, worüber schon länger spekuliert wurde: Der vierfache Champion wird seine beachtliche GP-Karriere nach der laufenden Saison beenden. Am Montag nach dem Ungarn-GP steht fest, wer den Deutschen ersetzen wird.

Fernando Alonso hat ein mehrjähriges Abkommen mit dem Aston Martin Team abgeschlossen. Der zweifache Weltmeister, der aktuell noch für das Alpine-Werksteam Gas gibt, schürt die Erwartungen der Teamleitung. Team-Mitbesitzer Lawrence Stroll sagt denn auch: «Ich kenne und bewundere Fernando seit vielen Jahren, und es war immer klar, dass er wie ich ein überzeugter Sieger ist.»

«Ich habe mir vorgenommen, die besten Leute zusammenzubringen und die richtigen Ressourcen und die richtige Organisation zu entwickeln, um in diesem hart umkämpften Sport erfolgreich zu sein, und diese Pläne nehmen jetzt in Silverstone Gestalt an. Es war daher naheliegend, Fernando einzuladen, an der Entwicklung eines Siegerteams mitzuwirken. In unseren jüngsten Gesprächen haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir die gleichen Ambitionen und Werte haben, und es war logisch und einfach, unseren Wunsch nach einer Zusammenarbeit zu bestätigen», betont der kanadische Unternehmer.

Teamchef Mike Krack verweist auf die Vorfreude aller Teammitglieder auf die künftige Zusammenarbeit mit dem 32-fachen GP-Sieger. Und er erklärt: «Wir wissen, dass fast jeder von Fernando Alonso lernen kann. Wir sind zuversichtlich, dass er jeden dazu anspornen wird, sich zu verbessern, und das wird die ohnehin schon mitreissende Energie innerhalb des Teams nur noch verstärken.»

«Wir sind auf dem Weg, ein erfolgreiches Unternehmen zu schaffen, und es ist klar, dass Fernando unseren Fortschritt beschleunigen und uns zu einer Leistung bringen wird, auf die wir stolz sein können», ist sich der 50-jährige Luxemburger sicher. «Wir freuen uns, Fernando und Lance im nächsten Jahr als Fahrer zu haben – die Kombination aus Erfahrung und Jugend wird unglaublich stark sein, und beide Fahrer freuen sich darauf, gegeneinander anzutreten und zusammenzuarbeiten.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3