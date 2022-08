Max Verstappen ist wütend: «Komplett inakzeptabel»

Vor wenigen Tagen hat der Autosport-Weltverband FIA eine Aktion gegen übergriffige Fans begonnen. Da fallen einige Dummköpfe erneut unangenehm auf. Das macht Weltmeister Max Verstappen sauer.

Am GP-Wochenende von Österreich machten auf den sozialen Netzwerken zahlreiche Geschichten die Runde: Fans berichteten von Rassismus, Sexismus und homophobem Verhalten. Auch respektloses Verhalten gegenüber gewissen Piloten war zu beobachten.

Als Reaktion haben die GP-Fahrer zusammen mit Formel-1-CEO Mohammed Ben Sulayem und dem Präsidenten des Autosport-Weltverbands FIA eine Videobotschaft aufgenommen, welche Mick Schumacher so zusammenfasst: «Übergriffe haben in jeder Form in unserem Sport nichts verloren. Wir stehen alle in der Verantwortung, und die Social-Media-Plattformen müssen Fehlverhalten besser kontrollieren.»

Zu übergriffigem Verhalten zählt ein Video, in welchem zu sehen ist, dass Fan-Artikel von Mercedes-Star Lewis Hamilton verbrannt werden. So etwas bringt Formel-1-Champion Max Verstappen auf die Palme. Der Niederländer sagt: «Das ist komplett inakzeptabel. Solch ein Verhalten widert mich an.»



Der 28-fache GP-Sieger weiter: «Was ich in diesem Zusammenhang auch schlimm finde – eine erdrückende Mehrheit der Fans freut sich über das Rennwochenende und feuert die Fahrer an. Ich habe auf dem Podest von Ungarn viel Applaus gehört und zwar für alle Piloten. Und genau so sollte es sein. Aber Fan-Artikel eines bestimmten Fahrers zu verbrennen, das ist einfach abscheulich.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3