Charles Leclerc (Ferrari): «Ständig geht was schief»

Unglaublich, aber wahr: In den vergangenen acht WM-Läufen ist Ferrari-Star Charles Leclerc nur einmal auf dem Siegerpodest gestanden – als er in Österreich gewann. Der Monegasse verzweifelt bei Ferrari.

GP-Sieger und Sky-Formel-1-Experte Ralf Schumacher hat das sehr schön auf den Punkt gebracht: «Wenn man wie Ferrari ein Geschenk bekommt, wieder ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden zu können und das dann so wegwirft, dann tut das schon sehr weh.»

Charles Leclerc verzweifelt bei Ferrari: Eigene Fehler und Patzer von Ferrari erzeugen ein merkwürdiges Bild – in den vergangenen acht WM-Läufen stand der 24-jährige Monegasse nur einmal auf dem Podest, als Sieger in Österreich. Das ist einfach zu wenig für einen Piloten, der im WM-Kampf Max Verstappen bezwingen will.

Auf dem Hungaroring gaben die Ferrari-Strategen dem fünffachen GP-Sieger harte Reifen, obschon sich zuvor im Rennen gezeigt hatte, dass diese Mischung bei mässigen Temperaturen in Ungarn ungeeignet sind.

Leclerc nach dem Rennen: «Ich muss verstehen, was hinter dieser Entscheidung steckt. Ich fühlte mich auf den mittelharten Reifen pudelwohl. Ich hatte alles unter Kontrolle. Und dann wechseln wir auf den harten Reifen.»



«Ich hatte am Funk gesagt, dass ich so lange als möglich auf meinen mittelharten Walzen bleiben will. Das Fahrgefühl stimmte. Aber dann wurde anders entschieden.»



Als Ferrari später im Rennen merkte, dass Leclerc auf dem harten Gummi nur herumrutscht, holte man ihn nochmals herein, dieses Mal für weiche Reifen.



Viel sinnvoller wäre es gewesen, Leclerc auf mittelharten Reifen zu lassen, dann nochmals auf mittelhart zu wechseln und dann auf weich, wenn er Wagen nicht mehr so schwer ist und die Walzen weniger strapaziert. Mercedes ging mit Lewis Hamilton so vor, der Engländer wurde Zweiter.



Leclerc: «Mir ist schleierhaft, wieso wir im zweiten Teil nicht länger gefahren sind und dann auf hart gingen. Wir haben uns selber unter Druck gesetzt. Ständig geht etwas schief, Standfestigkeit, Fahrfehler, was immer. Wir müssen endlich ein makelloses Wochenende hinbekommen.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3