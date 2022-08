Carlos Sainz (Ferrari): «Wie konnte das passieren?»

Ferrari schickte Charles Leclerc in Ungarn mit den unpassenden harten Reifen auf die Reise, beim Boxenstopp von Carlos Sainz gab es Probleme. Die Italiener machen Fehler um Fehler. Was der Spanier dazu sagt.

Die Stimmung in Italien ist mies: Ferrari, so die Überzeugung vieler Tifosi, verschenkt die WM-Chance 2022. Auch in Ungarn hatten die Roten das schnellste Auto, aber als die Zielflagge fiel, war Carlos Sainz (als Dritter gestartet) nur Vierter, Charles Leclerc (aus Reihe 1 ins Rennen gegangen) sogar nur Sechster. Mit diesem Auto hätte Ferrari eigentlich einen Doppelsieg einfahren müssen, so wie auch zuvor in Frankreich.

Der Spanier Sainz, in der Fahrer-WM von George Russell überholt, sagt über sein Rennen auf dem Hungaroring: «Ich verstehe nicht ganz, was passiert ist. Am Freitag war klar, dass wir ein wirklich tolles Tempo anschlagen können. Aber am Sonntag war es nicht mehr so warm wie am ersten Trainingstag, da ist irgendetwas passiert im sensiblen Zusammenspiel zwischen Auto, Reifen und Pistenoberfläche.»

Der Madrilene kam knappe zwei Sekunden hinter George Russell ins Ziel, nach zwei langsamen Boxenstopps von Ferrari. Sainz gibt zu: «Der erste schwache Stopp hat die Chance gekostet, Russell zu überschneiden. Das hätte alles einfacher gemacht. Wir hatten eigentlich in diesem Jahr gute Reifenwechsel, ich weiss nicht, was zuletzt schiefgelaufen ist, auch das müssen wir uns im Detail ansehen.»



«Wenn das Renntempo weniger gut ist als erwartet, dann ist ein Grand Prix immer eine strategische Herausforderung. Ja, die Stopps haben mich zwei Mal Zeit gekostet. Statt das Rennen anzuführen, lag ich auf einmal nur noch auf Rang 3 und musste mit den Walzen haushalten. Wir waren im Rennen gemessen an Red Bull Racing und Mercedes zu langsam. Und wir müssen ergründen, wie das passieren konnte.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3