Ralf Schumacher: Aston Martin für Alonso Rückschritt

Der sechsfache Grand-Prix-Sieger Ralf Schumacher analysiert den Schachzug von Fernando Alonso, Alpine in Richtung Aston Martin zu verlassen: «Für Aston Martin ist das ein ganz cleverer Schachzug.»

Die Formel 1 verabschiedete sich mit drei Paukenschlägen in die Sommerpause: Zuerst die Rücktritts-Ankündigung von Sebastian Vettel, dann der packende Grosse Preis von Ungarn mit der grandiosen Aufholjagd von Max Verstappen und dem erneuten Versagen von Ferrari, am 1. August die Bestätigung, dass Fernando Alonso von Alpine zu Aston Martin ziehen wird.

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher gibt in seinem Rückblick aufs Ungarn-Wochenende zu: «Für mich war das eine Überraschung. Das bedeutet auch, dass Oscar Piastri in der kommenden Saison für Alpine fahren wird, anders kann ich mir den Wechsel nicht erklären. Alpine wollte Piastri nicht ziehen lassen, er ist für die Franzosen die Zukunft. Daher musste er jetzt das Cockpit bekommen.»

Aber es gibt gemäss des heutigen Sky-GP-Experten Ralf Schumacher noch andere Gründe für den Alonso-Coup: «Alonso wollte offenbar einen Vertrag für mindestens zwei Jahre haben, nicht nur für eine weitere Saison. Für Aston Martin ist die Verpflichtung von Alonso mit seiner enormen Erfahrung und seinem Speed ein ganz cleverer Schachzug. Mich freut das für Fernando, weil er immer noch seine Leistung bringt.»

Der sechsfache GP-Sieger Schumacher vertieft: «Für meinen Neffen Mick wäre Aston Martin auch eine Option gewesen. Aber er ist bei Haas grundsätzlich bei einem Team, das in diesem Jahr einen guten Job und Fortschritte macht. Mick hat in den vergangenen Wochen von seiner Performance deutlich zugelegt, von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass die Konstellation so weiter bestehen wird. Ich wüsste auch nicht, was Haas sonst machen sollte, denn so viele Fahrer mit Erfahrung gibt es auf dem Markt nicht. Und man sieht ja, dass neue Fahrer mit den neuen Autos ohne Tests eine lange Anlaufzeit brauchen.»



«Für Fernando Alonso ist der Wechsel ein Rückschritt. Alpine ist derzeit besser aufgestellt als Aston Martin. Ich kann mir vorstellen, dass Fernando das nur deshalb gemacht hat, weil Alpine ihm keine Alternative geboten hat. Ich wittere einen Vertrauensbruch. Bei Aston Martin wird das ganze Team hinter ihm stehen. Der Aston Martin-Renner war in Ungarn auch gar nicht so langsam im Rennen. Wenn man da mal das Auto richtig versteht, kann das durchaus erfolgversprechend sein. Aber auf dem Papier steht Alonso bei Aston Martin erst mal schlechter da als bei Alpine.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3