Fabian über Sebastian Vettel: «Das vergisst du nie»

Sebastian Vettel hat im Rahmen des Ungarn-GP-Wochenendes verkündet: Ende 2022 ist Schluss mit Formel 1. Sein jüngerer Bruder Fabian erinnert sich an einige Gänsehautmomente mit Sebastian.

Ein grosses Thema im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 war natürlich der Rücktritt von Sebastian Vettel: Der Aston Martin-Fahrer hat am Donnertag vor dem Grossen Preis von Ungarn bestätigt – der WM-Lauf in Abu Dhabi im kommenden November wird sein letzter Grand Prix sein.

Fabian Vettel sagt über den Rücktritt seines Bruders: «Das war ein laufender Prozess. So etwas entscheidet keiner von heute auf morgen. Da gab es keinen bestimmten Tag oder Datum. Man ist im Austausch und spricht darüber. Es war nicht klar, aber es ging für uns als Familie in diese Richtung. Und wir wussten es natürlich vorher.»

Was löst die Bestätigung von Sebastian in Fabian aus? «Da ist viel in einem los. Das ist ein verrückter Fakt für mich. Ich bin jetzt 23 Jahre alt, er war 16 Jahre in der Formel 1. Das heisst, bewusst verfolgt habe ich die Formel 1 nur mit ihm.»

«Es gibt einen Tag, der für mich bis heute der emotionalste Moment ist, den ich mit Motorsport verbinde. Das war 2010, als er in Abu Dhabi überraschend die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Als es so weit war, bin ich mit meinem Vater Hand in Hand ins Fahrerlager gerannt. Das war für mich mit 12 Jahren eine unfassbare Erfahrung. Mein Vater hat jeden aus dem Weg geschubst. Das wird immer in meinem Kopf bleiben.»



Zum Engagement seines Bruders für einen vernünftigen Umgang mit der Umwelt und den Mitmenschen sagt Fabian: «Es geht darum, den Menschen die Augen zu öffnen; ihnen Dinge bewusst machen, die gerade passieren. Wenn einem etwas nicht passt, muss man das aussprechen. Die Formel 1 verliert da nicht nur einen Fahrer, sondern einen Menschen, der klipp und klar sagt, was ihm nicht passt.»



Wo führt der Weg von Sebastian gemäss Fabian hin? «Wir wissen nicht, wo seine Zukunft hinführt, aber Veränderungen sind nichts Negatives. Im ersten Fokus steht erstmal seine Zeit. Aber wer weiss, was die Zukunft bringt und ob man ihn nochmal sieht. Es ist nichts geplant. Ich könnte nicht sagen, ob man ihn in zwei Jahren in irgendeinem Auto sieht oder nicht.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3