Ralf Schumacher zu Ferrari: «Ungemütlich für Binotto»

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher freut sich über einen spannenden Grossen Preis von Ungarn und ärgert sich über die erneuten Fehler von Ferrari. Er wittert Unruhe bei den Italienern.

Der stärkste Eindruck des sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher nach dem Grand Prix von Ungarn: «Ein grosses Lob an die Formel 1 – das neue Rennwagen-Konzept funktioniert. Selbst auf dem Hungaroring, wo das Hinterherfahren in der Vergangenheit immer schwierig war, gab es viele Überholmanöver. Ich habe noch nie so viele Angriffe in Ungarn gesehen, das war ein extrem spannendes Rennen. Es war in Budapest so klar wie noch auf keiner Strecke in dieser Saison sichtbar, dass die Regeländerungen für mehr Action und Spannung gesorgt haben.»

Viel Lob gibt es vom GP-Experten der deutschen Sky in seinem Rückblick auf den vergangenen WM-Lauf auch für den Weltmeister und WM-Leader: «Max Verstappen ist ein unglaubliches Rennen gefahren, wenngleich Ferrari ordentlich mitgeholfen hat.»

«Unter sehr warmen Bedingungen am Freitag war Ferrari sehr gut unterwegs. Allerdings haben sie da Reifen verwendet, die sich andere Teams fürs Rennen aufgespart haben. Dann, mit den sinkenden Temperaturen und den falschen Reifen an Bord, war das im Rennen ein Drama für Ferrari. Am Sonntag war einfach der Speed nicht mehr da.»

«Von der Strategie her hat Red Bull Racing super gearbeitet, weil man Ferrari und Charles Leclerc zu einem frühen zweiten Boxenstopp mit dem Undercut gezwungen hat. Strategisch eine glatte Eins. Ferrari musste in dieser Situation reagieren, da haben sie keinen Fehler gemacht. Bei Carlos Sainz haben sie allerdings bei beiden Boxenstopps gepatzt, der Spanier hat da viel Zeit verloren. Wenn man Strategie und Reifen zusammenzählt, die man am Freitag nicht gespart hat, muss man Ferrari eine Fünf geben.»



«Der harte Reifen bei Leclerc hat gar nicht funktioniert, diese Mischung war offensichtlich für diese Bedingungen nicht geeignet. Bei Sainz hat man dann gelernt und ihm stattdessen den roten Reifen beim zweiten Stopp gegeben. Der hat dann ganz ordentlich funktioniert. Das war am Freitag alles noch nicht ersichtlich, da hatten wir aber auch 30 Grad mehr Streckentemperatur.»



«Hinter den Kulissen dürfte es bei Ferrari in der Sommerpause ungemütlich werden, vor allem für Teamchef Mattia Binotto. Er hält das Team gut zusammen, aber irgendwann werden der Vorstand und Ferrari-Partner sicherlich unruhig. Der Speed ist da, aber irgendwie schafft es Ferrari immer wieder, durch Fehler der Fahrer, falsche Strategien oder technische Probleme sich alles selbst kaputtzumachen. Auf Dauer wird das intern so nicht funktionieren.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3