Günther Steiner (Haas) kritisiert FIA: Völlig unnötig

Der US-amerikanische Haas-Rennstall ging beim Ungarn-GP leer aus. Teamchef Günther Steiner war nach dem Rennen stinksauer auf die FIA-Kommissare – weil Kevin Magnussen an die Box befohlen wurde.

Kurz nach dem Start zum Grossen Preis von Ungarn kamen sich Haas-Fahrer Kevin Magnussen und McLaren-Pilot Daniel Ricciardo ins Gehege. Ergebnis: die Frontflügel-Endplatte links am Wagen des Dänen stand schief.

Die FIA-Rennkommissare reagierten mit der schwarz-oragenen Flagge – technisches Problem am Auto, sofort an die Box kommen!

Das macht Haas-Teamchef Günther Steiner richtig stinkig. Der Südtiroler sagt: «Das hat uns vierzig Sekunden und das Rennen gekostet. Kevin hatte offensichtlich einen Schaden am Frontflügel. Aber dass die FIA uns hereingerufen hat, das ist aus meiner Sicht ein klarer Fehler. Der Frontflügel war sicher, das konnte jeder sehen.»



Magnussen sagte zur Szene mit dem Australier Ricciardo: «Daniel bremste, als wir Anderen noch voll auf dem Gas waren. Das hatte ich nicht kommen sehen. Aber die Beschädigung war nur leicht, ich war wirklich baff, die Warnflagge der FIA zu sehen.»



Der gegenwärtige WM-Elfte kam in Runde 6 zum Zwangsstopp herein und ging als Letzter wieder auf die Bahn. Am Ende wurde er nur 16. «Positiv war in diesem Rennen nur, dass wir mit dem verbesserten Auto viele Daten sammeln konnten. Aber wir hatten uns sehr viel mehr ausgerechnet.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3