Alex Zanardi: Haus in Brand, wieder in der Klinik 03.08.2022 - 11:48 Von Mathias Brunner

© LAT Alex Zanardi 2019

Der unermüdliche Kämpfer Alex Zanardi musste erneut in eine Klinik gebracht werden, dies nach einem Feuer in seinem Haus in Noventa Padovana in Nordost-Italien. Das Ganze ist eine Vorsichtsmassnahme.