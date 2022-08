Jost Capito (Williams): Vettel top, Ferrari schwach

Williams-Teamchef Jost Capito fasst das Geschehen in der Formel 1 zur Sommerpause zusammen: Der Siegerländer über den Rücktritt von Sebastian Vettel, die Fehler von Ferrari und die Lage bei Williams.

Im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 hat Williams-Teamchef Jost Capito zu einigen heissen Themen in der Formel 1 Stellung bezogen. Dem 63-jährige Siegerländer war es wichtig, zunächst die Karriere von Sebastian Vettel zu würdigen. Der vierfache Formel-1-Weltmeister hat am Ungarn-Wochenende bekanntgegeben, dass er im kommenden November in Abu Dhabi seinen letzten Grand Prix bestreiten wird.

Capito über Vettel: «Für mich gehört jeder GP-Rennfahrer, der Weltmeister wird, zu den Grössten. Davon gibt es nicht so viele. Sebastian ist ein absolutes Ausnahmetalent. Aber er ist nicht nur ein herausragender Rennfahrer, sondern vor allem ein toller Mensch. Ich bin sehr stolz, ihn zu kennen.»

«Klar hatte auch ich mich gefragt, ob er bleiben würde oder nicht. Sein Auto ist in diesem Jahr nicht so stark. Einem viermaligen Weltmeister fehlt es natürlich, wenn er kein siegfähiges Fahrzeug hat.»



Das bringt uns elegant zu Weltmeister, WM-Leader und Ungarn-Sieger Max Verstappen. Jost Capito warnt: «Man hat ganz besonders im letzten Jahr gesehen: Die Saison ist erst vorbei, wenn sie vorbei ist. Es kann viel passieren, und genau das macht die Formel 1 ja so interessant. Max hat aber einen komfortablen Vorsprung, was viel Druck auf Ferrari ausübt.»



Wie ordnet Capito Mercedes ein? Jost sagt: «Die haben gut aufgeholt in den letzten Rennen. Sie haben jetzt zwei Autos auf dem Podium gehabt, in Frankreich und in Ungarn. Der Trend bei Mercedes zeigt, dass das technische Reglement noch in den Kinderschuhen steckt. Das macht die Saison zusätzlich spannend.»



Zum Williams-Team meint Jost Capito: «Der bisherige Saisonverlauf ist nicht, was wir uns gewünscht hatten. Aber das Team war jahrelang ganz hinten. Da gibt es viel umzubauen. Das ist in der Formel 1 ein langer Prozess. Das hat man bei Red Bull Racing gesehen und auch bei Ferrari. Das gilt für Williams ebenso. Williams ist ein Traditionsrennstall, war aber in den letzten zehn Jahren nicht in der Lage, gross zu investieren. Schaut man auf den Abstand zu Saisonbeginn zu den anderen Teams, ist er kleiner geworden. Wir können jetzt wieder mit anderen Teams konkurrieren, und das macht Spaß.»



«Wir haben angefangen, am Auto fürs nächste Jahr zu arbeiten. Daher machen wir an diesem Fahrzeug nicht mehr so viel. Wir setzen da Prioritäten. An diesem Rennwagen kann man nicht mehr viel umsetzen, was uns das nächste Jahr weiterbringt. Da ist nicht mehr viel zu erwarten.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3