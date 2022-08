Williams bestätigt: Auch 2023 mit Alexander Albon

Der englische Traditionsrennstall geht auch in der kommenden Saison mit dem 26-jährigen Thai-Briten Alex Albon an den Start. Der WM-Siebte von 2020 hat einen Mehrjahres-Vertrag unterschrieben.

Im September 2021 war klar: Der bei Red Bull Racing durch Sergio Pérez ersetzte Londoner Alexander Albon wird in der GP-Saison 2022 bei Williams fahren. Der Red Bull-Pilot wurde Zehnter in Melbourne und Neunter in Miami, als Teamgefährte des Kanadiers Nicholas Latifi.

Nach einem Jahr Pause brannte der Thai-Brite aufs Rennfahren. «Man darf sich seiner Sache nie sicher sein, ich bin Red Bull und Williams sehr dankbar für diese Chance.»

Nun hat Williams verkündet: Der 26-jährige Doppelbürger tritt auch in der Formel-1-WM 2023 für das drittälteste GP-Team an (nach Ferrari und McLaren).



Albon hat bei Williams einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet und sagt: «Es ist aufregend, dass ich Teil von Williams bleibe. Ich sehe, wie das Team Fortschritte macht, und es wird spannend sein, diesen Weg mitzugehen.»



Williams-Teamchef Jost Capito: «Wir schätzen Alex als tollen Piloten und ausgeprägten Mannschaftsspieler. Daher ist es klasse, dass wir nun über mehrere Jahre mit ihm arbeiten können. Er ist die perfekte Mischung aus Jugend und Erfahrung.»





