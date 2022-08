Ferrari-Blamage in Ungarn: Team bricht auseinander

Das war abzusehen: Nach der peinlichen Darbietung von Ferrari beim Grossen Preis von Ungarn muss sich der berühmteste Rennstall der Welt sehr viel Kritik gefallen lassen. Hier ein Blick ein europäische Zeitungen.

Fehler und immer wieder Fehler bei Ferrari. Wenn die Fahrer nicht patzen (siehe Leclerc-Dreher in Frankreich) oder die Technik nicht verrückt spielt (siehe Motorschäden), dann sind es die Männer am Kommandostand, welche immer wieder fragwürdige Entscheidungen treffen. Nach der missglückten Reifenstrategie auf dem Hungaroring hagelt es in den europäischen Zeitungen Kritik.

Gazzetta dello Sport (Italien)

«Das Ferrari-Desaster – Pannen, Fahrfehler, unsichere Box. Die Formel 1 macht Urlaub und damit auch Ferraris WM-Hoffnung. Wie können wir noch über WM-Chancen sprechen, wenn Charles Leclercs Rückstand in der Gesamtwertung auf Max Verstappen neun Rennen vor Schluss auf 80 Punkte gewachsen ist?»

Corriere dello Sport (Italien)

«Eine Katastrophe bei Ferrari. Nichts geht. Der Boden bricht ein unter den Füssen einer Mannschaft, die davon überzeugt ist, das beste Auto in der WM zu haben. Aber jetzt geht es darum, das Buch der Träume zu schliessen und zu den ursprünglichen Zielen zurückzukehren, bei einzelnen Grands Prix konkurrenzfähig zu sein.»



Tuttosport (Italien)

«Das Desaster von Ferrari an der Box ist komplett. Es reicht! Es ist sinnlos, das beste Auto zu haben, wenn man nichts daraus macht. Gedankenlose Entscheidungen servieren Verstappen den Triumph auf dem Silbertablett. Das Ziel vom Doppelsieg in Budapest verwandelt sich in die endgültige und unanfechtbare Kapitulation im Rennen um den Titel.»



De Volksrant (Niederlande)

«Es schien so gut wie unmöglich: Von Startplatz 10 ein Rennen auf einer Strecke zu gewinnen, auf der kaum überholt werden kann. Aber in dieser Saison scheint für Max Verstappen alles gut zu enden. Er geht in die Sommerpause mit dem beruhigenden Gedanken, dass ihn in den nächsten Monaten eigentlich nichts mehr von seinem zweiten Titelgewinn abhalten kann.»



AD (Niederlande)

«Max Verstappen hat der Konkurrenz im Kampf um den Titel einen Hammerschlag versetzt. Mit einem gigantischen Vorsprung in der WM-Wertung geht er in die Sommerpause.»



Telegraph (Grossbritannien)

«Verstappen hat das Titelrennen im Griff, Ferrari implodiert. Der Champion profitiert von den Fehlern seiner Rivalen und gewinnt von Platz 10. Hamilton schnappt sich Platz 2 mit neuem Vertrauen in sein Auto.»



Daily Mail (Grossbritannien)

«Es gehört alles Dir, Max! Verstappen brüllt sich vom zehnten Startplatz zum Sieg und holt sich fast schon den Titel, während Ferrari erneut Fehler macht. Max Verstappen braucht dieses Mal keinen Rennleiter, der Regeln bricht, um ihm zu helfen. Er hat Ferrari auf seiner Seite.»



Guardian (Grossbritannien)

«Verstappen setzt sich mit seinem Ungarn-Sieg vom Rest ab. Für Max Verstappen, Lewis Hamilton und George Russell wird es eine Freude sein, die Koffer für die alljährliche Sommerpause zu packen. Ferrari dürfte die Ferien als abgesagt betrachten und erwägen, einfach die Sachen zu packen und Schluss zu machen nach einer traurigen Leistung der Scuderia, die Verstappen eine Hand am Titel beschert.»



Marca (Spanien)

«Ferrari bricht auseinander, und Verstappen ist virtueller Weltmeister. Die Strategie von Ferrari war katastrophal, es ging alles schief. Verstappen ist ein richtiges Monster und kaum zu bremsen. Jetzt hat er schon 80 Punkte Vorsprung bei noch neun ausstehenden Rennen, da dürfte nicht mehr viel anbrennen.»



As (Spanien)

«Ferrari legt den Rückwärtsgang ein. Verstappen ist Zehnter am Start und wird am Ende Erster – das sagt eigentlich alles. Der aktuelle Weltmeister nutzt die Geschenke seiner Rivalen perfekt. Was für eine beeindruckende Aufholjagd!»



Sport (Spanien)

«Eine Aufholjagd Verstappens im Stile eines Weltmeisters. In Ungarn sah alles nach einem Ferrari-Doppelsieg aus, doch nix da! In der Stunde der Wahrheit war Verstappen derjenige, der das Rennen am besten lesen konnte.»



El Mundo Deportivo (Spanien)

«Man sagt, dass die grossen Meister in den Schlüsselmomenten richtig liegen. Max Verstappen und Red Bull Racing sind dafür ein klares Beispiel. Ferrari ist genau das Gegenteil. Dieses Resultat trifft Ferrari mitten ins Herz. Die Frage ist nicht, ob Ferrari das aufholen kann. Die Frage ist, in welchem Rennen Verstappen zum Weltmeister gekrönt wird.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3