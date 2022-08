Fittipaldi über Alonso: «Persönliche Entscheidung»

Fernando Alonso wird das Alpine-Werksteam nach der laufenden Saison in Richtung Aston Martin verlassen, um dort die Lücke zu füllen, die Sebastian Vettel hinterlässt. Warum er wechselt, versteht nicht jeder.

Fernando Alonso hat in den letzten Jahren immer wieder betont, dass er sich noch lange nicht zu alt fühle, um es in der Formel 1 mit der neuen Generation von Rennfahrern aufzunehmen, zu der mit Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris und George Russell gleich mehrere sehr schnelle Talente gehören.

Deshalb war die Überraschung auch nicht gross, als der stolze Asturier seine Pläne für die Zukunft offenbarte, die vorerst einen Verbleib in der Königsklasse beinhalten. Der zweifache Weltmeister wird künftig aber nicht in Diensten des Alpine-Werksteams stehen. Er wechselt stattdessen nach der laufenden Saison zu Aston Martin, wo er das Cockpit von Sebastian Vettel übernehmen wird, der sich seinerseits in den Formel-1-Ruhestand verabschiedet.

Dass Alonso die Alpine-Mannschaft verlässt, verstehen nicht alle GP-Experten. So erklärte etwa Emerson Fittipaldi gegenüber «Vegas Insider»: «Fernando Alonso wird dem Aston Martin Team viel Erfahrung bringen, soviel steht fest. Er ist sehr gut darin, das Auto abzustimmen. Mit Alpine ist er stark unterwegs und ich weiss nicht, warum er das Team wechselt, das ist auch schwer zu sagen.»

«Von Aussen lässt sich so eine Entscheidung, das Team zu wechseln oder in Rente zu gehen, nur schwerlich beurteilen, denn es ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Alpine ist derzeit stärker als Aston Martin und ich hoffe, dass Fernando seinem neuen Team zu mehr Speed verhelfen kann», ergänzte der Weltmeister von 1972 und 1974.

«Es ist sehr gut für den Rennstall, dass Alonso auf Sebastian folgt. Denn beide sind rossartige Champions und starke Talente. Ich weiss nicht, warum er das Team wechselt, aber es muss einen Grund dafür geben. Ich bin zu weit weg, um einen Kommentar zu seinen Beweggründen abzugeben. Gut möglich, dass er sich in den nächsten Tagen erklären wird», fügte der 14-fache GP-Sieger an.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3